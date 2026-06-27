VfR Heilbronn: Gelingt mit Zlatko Blaskic die Trendwende? Die Mannschaft stellt sich nach dem Abstieg in die Landesliga neu auf. von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Der VfR Heilbronn, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg, geht nach einer enttäuschenden Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit neuem Trainer und klarer Struktur in die nächste Spielzeit. Cheftrainer Zlatko Blaskic soll den sportlichen Neustart prägen, während im Trainerteam auf Kontinuität gesetzt wird.

Der Abstieg nach Platz 17 in der Vorsaison bildet den jüngsten Einschnitt in der noch jungen Vereinsgeschichte des 2018 neu gegründeten VfR Heilbronn. Zuvor hatte der Klub eine bemerkenswerte sportliche Entwicklung genommen: von der Kreisliga B über die Kreisliga A und die Bezirksliga bis in die Landesliga, ehe 2024 der Sprung in die Verbandsliga gelang. Dort konnte man sich zunächst mit Platz neun etablieren, ehe die zweite Saison den Rückschritt brachte. Mit Zlatko Blaskic übernimmt ein Trainer, der im württembergischen Amateurfußball bereits nachhaltig Spuren hinterlassen hat. Vom 1. FC Normannia Gmünd kommend, führte er den Klub in seiner Amtszeit von der Verbandsliga in die Oberliga Baden-Württemberg und sicherte dort zuletzt den Klassenerhalt. In Heilbronn soll er nun einen strukturierten Neuaufbau nach dem Abstieg begleiten und Stabilität herstellen.

Auch im Kader wurde bereits frühzeitig nachjustiert. Mit Oliver Barz, Eren Yilmaz und Emilio Malo kommen drei Spieler aus dem eigenen Umfeld hinzu. Ergänzt wird der Kader durch Adrian Nicolae Radu vom FSV Friedrichshaller SV, Sven Burkhardt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen sowie Enes Hajdari von der SpVgg Neckarelz. Dem stehen zahlreiche Abgänge gegenüber, darunter Jannik Dannhäußer und Luis Weber (beide FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Leorant Marmullaku (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Keller (FC Memmingen) sowie Akın Ulusoy (SV Unter-Flockenbach), Lukas Böhm (TSG Backnang), Nico Van Gameren (FC Zuzenhausen) und Gianluca Arnold (SG Bad Wimpfen). Bei Kenay Ferli und Angelo Goncalo Ferreira Kakou ist das Ziel offen. Neben den personellen Veränderungen im Spielerkader setzt der VfR Heilbronn auch im Trainerteam bewusst auf Kontinuität. Co-Trainer Matteo Battista bleibt dem Verein erhalten und geht damit in seine zweite Saison beim VfR. Nach dem sportlich schwierigen Saisonende war für beide Seiten schnell klar, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Battista, der für seine Verlässlichkeit und Identifikation mit dem Verein geschätzt wird, wird weiterhin eine wichtige Rolle im Trainerteam um Blaskic einnehmen.