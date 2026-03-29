VfR Heilbronn geht in Esslingen baden, Calcio atmet auf

Am 24. Spieltag der Verbandsliga Württemberg haben die Sonntagsspiele im unteren und mittleren Tabellenbereich noch einmal Bewegung gebracht. Calcio Leinfelden-Echterdingen verschaffte sich mit einem Heimsieg gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall Luft und steht nun bei 29 Punkten. Auch der FC Esslingen setzte mit einem klaren Erfolg gegen den VfR Heilbronn ein wichtiges Zeichen und verkürzte den Abstand auf die direkten Konkurrenten. Es war ein Sonntag, an dem keine großen Schlagzeilen von der Spitze kamen, aber zwei Ergebnisse mit spürbarer Wucht im Kampf um Abstand nach unten.
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Der Spitzenreiter gab sich vor 150 Zuschauern keine Blöße. Die Young Boys Reutlingen starteten furios in die Partie gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Ante Galic erzielte bereits in der 11. Minute das 0:1, und Thomas Michael Diescher baute die Führung in der 21. Minute auf 0:2 aus. Kurz vor der Pause markierte Hakan Aktepe in der 43. Minute das 0:3. In der zweiten Halbzeit unterlief Hakan Aktepe in der 70. Minute ein Eigentor zum 1:3-Anschluss für die TSG, doch nur 60 Sekunden später stellte Adil Iggoute in der 71. Minute mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her. Reutlingen festigt mit 58 Punkten souverän die Tabellenführung.
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Ein torreiches Auf und Ab erlebten die Fans am Bodensee. Der VfB Friedrichshafen ging durch einen Doppelpack von Dennis Blaser in der 11. Minute (1:0) und der 18. Minute (2:0) früh in Führung. Doch der SSV Ehingen-Süd kämpfte sich zurück: Simon Dilger verkürzte in der 30. Minute auf 2:1, Maurice Strobel glich in der 34. Minute zum 2:2 aus, und Janis Peter drehte die Partie in der 57. Minute sogar zum 2:3. Friedrichshafen bewies jedoch Moral. Pascal Rasmus glich in der 67. Minute zum 3:3 aus und brachte sein Team in der 84. Minute mit 4:3 erneut in Front. Den Schlusspunkt zum 5:3-Sieg setzte Massimo Caltabiano in der 88. Minute.
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In Waiblingen ereignete sich vor 150 Zuschauern ein Spiel für die Geschichtsbücher. Der TSV Berg schien nach Toren von David Hoffmann (6. Minute, 0:1) und einem Doppelpack von Markus Maurer (8. Minute, 0:2; 10. Minute, 0:3) bereits wie der sichere Sieger. Doch der FSV Waiblingen gab nicht auf. Timo Rörich verkürzte in der 26. Minute auf 1:3, und Hajdar Shala erzielte in der 51. Minute das 2:3. Zwar erhöhte Markus Maurer in der 64. Minute per Foulelfmeter auf 2:4 für Berg, doch Waiblingen startete eine furiose Schlussphase. Nabil Mouhssine traf in der 79. Minute zum 3:4 und in der 83. Minute zum 4:4-Ausgleich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) verwandelte Marcel Zimmermann einen Foulelfmeter zum 5:4-Endstand.
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Das Duell vor 300 Zuschauern wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber. Die TSG Tübingen legte durch Constantin Zeyer in der 10. Minute das 1:0 vor. Danach sorgte Henoch Grauer mit Treffern in der 20. (2:0) und 24. Minute (3:0) früh für klare Verhältnisse. Marius Thomas erhöhte in der 28. Minute gar auf 4:0. Der FC Rottenburg kam durch Lennis Eberle in der 37. Minute auf 4:1 heran, verlor jedoch Leon Oeschger in der 41. Minute durch eine Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl verkürzte Lukas Behr in der 65. Minute auf 4:2. In einer turbulenten Schlussphase verschoss Lukas Behr in der 90. Minute noch einen Foulelfmeter, bevor Janie Rieger in der Nachspielzeit (90.+9) den 5:2-Endstand für Tübingen markierte.
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Vor 350 Zuschauern untermauerten die Sportfreunde Dorfmerkingen ihre Ambitionen auf die vorderen Plätze. Der Torreigen begann früh, als Leon Gunst in der 6. Minute das 1:0 für die Hausherren erzielte. Der SV Fellbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 28. Minute durch Ibrahim Njie zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Dorfmerkingen wieder die Kontrolle. Lucas Schwarzer markierte in der 50. Minute das 2:1, bevor Benjamin Walter in der 90. Minute mit dem 3:1 den Endstand herstellte.
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In einer einseitigen Begegnung vor 150 Zuschauern demonstrierte der TSV Oberensingen seine Offensivstärke gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, eröffnete Conrad-Immanuel Hennig in der 66. Minute per Foulelfmeter den Torreigen zum 1:0. Samuel Bosler erhöhte in der 80. Minute auf 2:0. Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst, als Enis Küley in der 81. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen: Lennart Zaglauer traf in der 85. Minute zum 3:0, Patrick Werner legte in der 89. Minute das 4:0 nach, und Georgios Avtzis besorgte in der Nachspielzeit (90.+2) den 5:0-Endstand.
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Es war ein enges, zähes und umkämpftes Spiel, in dem ein Moment den Unterschied machte. Calcio Leinfelden-Echterdingen rang die Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 1:0 nieder und sammelte damit drei Punkte, die in dieser Tabellenlage erhebliches Gewicht haben. Den entscheidenden Treffer erzielte Casian Ulici in der 63. Minute. Schiedsrichter der Partie war David Kaiser aus Erlenmoos. Für Calcio ist dieser Sieg mehr als nur ein Ergebnis. Mit nun 29 Punkten steht die Mannschaft auf Rang zehn und hat den Abstand zur gefährlicheren Zone vergrößert. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall dagegen bleiben bei 33 Punkten und verpassten die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld weiter zu festigen. Es war ein Spiel, das nicht von vielen Toren lebte, sondern von Spannung, Geduld und dem einen Augenblick, in dem Calcio zuschlug.
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Der FC Esslingen hat vor 150 Zuschauern ein klares und kraftvolles Zeichen gesetzt. Gegen den VfR Heilbronn gewann die Mannschaft mit 4:0 und ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie diesen Nachmittag an sich reißen wollte. David Micko eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, nur vier Minuten später legte Louis Majhen das 2:0 nach. Schon zur Pause war zu spüren, dass der Gastgeber diesen Sieg mit aller Entschlossenheit wollte. Nach dem Seitenwechsel blieb Esslingen zielstrebig. Ben Düdder erhöhte in der 51. Minute auf 3:0, ehe Dorde Smiljic in der 75. Minute den Schlusspunkt setzte. Geleitet wurde die Partie von Max Angenendt. Für den FC Esslingen bedeutet dieser Sieg einen wichtigen Sprung auf 20 Punkte. Der Abstand zum direkten Konkurrenten VfR Heilbronn, der bei 13 Punkten bleibt, ist damit gewachsen. Es war ein Auftritt voller Energie, Klarheit und Konsequenz – genau das, was Esslingen in dieser Phase der Saison dringend brauchte.
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