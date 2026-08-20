VfR Heilbronn früh unter Druck, TSV Crailsheim will oben bleiben

– Foto: Jens Körner

Am dritten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht TSV Crailsheim als einziges Team mit sechs Punkten ins Wochenende. Dahinter liegen FV Löchgau, TSV Ilshofen, TV Oeffingen und Aufsteiger TSV Gaildorf mit jeweils vier Zählern. Die Tabelle ist allerdings noch nicht vollständig vergleichbar: SG Schorndorf und FSV Waiblingen haben erst eine Partie absolviert. Am Tabellenende warten Waiblingen, Aufsteiger FC Union Heilbronn und TSG Öhringen noch auf ihren ersten Sieg.

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Der TSV Ilshofen geht mit vier Punkten und noch ohne Gegentor in den dritten Spieltag. Nach dem torlosen Auftakt gegen Schwäbisch Hall folgte ein klares 4:0 bei TSG Öhringen. Damit steht Ilshofen auf Rang drei und gehört zur ersten Verfolgergruppe des Spitzenreiters. SV Leonberg/Eltingen musste dagegen zuletzt ein 0:5 gegen TSV Crailsheim hinnehmen und steht mit einem Punkt sowie 2:7 Toren auf Rang 14. Ilshofen kann seinen stabilen Saisonbeginn bestätigen, während Leonberg/Eltingen nach der deutlichen Niederlage vor allem eine Reaktion benötigt.

Morgen, 19:30 Uhr FV Löchgau FV Löchgau VfR Heilbronn VfR Heilbronn 19:30 PUSH

Der FV Löchgau bleibt nach zwei Spieltagen ungeschlagen. Beim Aufsteiger TSV Gaildorf holte die Mannschaft zuletzt nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 und verteidigte damit ihren Platz in der Spitzengruppe. Mit vier Punkten und 8:3 Toren liegt Löchgau auf Rang zwei. Der Oberliga-Absteiger VfR Heilbronn wartet dagegen noch auf den ersten Sieg. Nach einem Remis zum Start folgte ein 1:2 gegen SV Germania Bietigheim. Ein Punkt bedeutet Rang 13. Löchgau will den Kontakt zu Crailsheim halten, Heilbronn braucht nach dem Abstieg möglichst schnell den ersten Dreier.

Zwei ungeschlagene Mannschaften treffen aufeinander. TV Oeffingen gewann zuletzt 2:1 gegen FC Union Heilbronn, wobei die Entscheidung erst in der Nachspielzeit fiel. Mit vier Punkten aus zwei Spielen steht Oeffingen auf Rang vier. Die SG Schorndorf hat bislang erst eine Begegnung bestritten, diese jedoch mit 2:0 im Remstal-Duell gegen SG Weinstadt gewonnen. Schorndorf spielte dabei lange in Überzahl. Drei Punkte und 2:0 Tore bedeuten Rang sechs, sind wegen der geringeren Spielzahl aber nur bedingt mit der Konkurrenz vergleichbar. Für beide bietet das direkte Duell die Chance, sich früh in der oberen Tabellenregion festzusetzen.

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 15:30 PUSH

Der TSV Crailsheim hat den stärksten Saisonstart hingelegt. Zwei Siege, sechs Punkte und 7:0 Tore machen die Mannschaft zum alleinigen Tabellenführer. Besonders deutlich fiel zuletzt das 5:0 bei SV Leonberg/Eltingen aus. Crailsheim ist damit bislang sowohl offensiv als auch defensiv ohne Makel. Aufsteiger FC Union Heilbronn steht am anderen Ende der Tabelle. Nach zwei Niederlagen und 2:5 Toren wartet die Mannschaft noch auf den ersten Punkt; zuletzt verlor Union bei TV Oeffingen erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade deshalb liegt der Druck vor allem beim Spitzenreiter.

Die Sport-Union Neckarsulm hat beide bisherigen Spiele unentschieden beendet und ist damit noch ungeschlagen. Zuletzt holte Neckarsulm ein 1:1 beim SSV Schwäbisch Hall. Zwei Punkte und 2:2 Tore bedeuten Rang elf. Ganz anders ist der Start der TSG Öhringen verlaufen: Zwei Niederlagen, noch kein eigenes Tor und 0:6 Treffer stellen die Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz. Besonders das jüngste 0:4 gegen Ilshofen setzte ein deutliches Warnsignal. Neckarsulm sucht den ersten Sieg, Öhringen den ersten Punkt und vor allem den ersten offensiven Erfolg der neuen Saison.

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr FSV Waiblingen FSV Waiblingen TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:30 PUSH

Der Oberliga-Absteiger FSV Waiblingen hat erst ein Saisonspiel absolviert und steht deshalb mit null Punkten auf Rang 15. Beim einzigen bisherigen Auftritt verlor Waiblingen knapp mit 1:2 gegen Aufsteiger SV Allmersbach. Die Tabellenposition ist wegen der geringeren Spielzahl entsprechend kaum belastbar. TSV Heimerdingen 1910 kommt dagegen mit Rückenwind. Nach einer deutlichen Auftaktniederlage gelang zuletzt ein 5:1 gegen Allmersbach. Drei Punkte und 6:7 Tore bedeuten Rang neun. Waiblingen steigt nun wieder ins Geschehen ein, während Heimerdingen zeigen kann, ob der klare Erfolg tatsächlich die Wende nach dem Fehlstart eingeleitet hat.

Aufsteiger SV Germania Bietigheim hat nach seiner Auftaktniederlage sofort reagiert und beim VfR Heilbronn mit 2:1 gewonnen. Drei Punkte und 2:2 Tore bringen Rang acht. Der SSV Schwäbisch Hall ist zwar noch ungeschlagen, wartet nach zwei Unentschieden aber ebenfalls auf den ersten Sieg. Zuletzt reichte es gegen die Sport-Union Neckarsulm zu einem 1:1. Zwei Punkte und erst 1:1 Tore verdeutlichen den bislang engen Verlauf der Haller Spiele. Bietigheim kann seinen gelungenen zweiten Auftritt bestätigen, Schwäbisch Hall aus zwei soliden Remis endlich einen Sieg machen.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Allmersbach Allmersbach TSV Gaildorf TSV Gaildorf 15:00 live PUSH

Zwei Aufsteiger treffen in einem frühen direkten Vergleich aufeinander. SV Allmersbach begann mit einem Sieg, musste am zweiten Spieltag aber ein deutliches 1:5 beim TSV Heimerdingen 1910 hinnehmen. Drei Punkte und 3:6 Tore bedeuten Rang zehn. Der TSV Gaildorf ist dagegen noch ungeschlagen. Nach dem Auftaktsieg führte Gaildorf gegen FV Löchgau bereits 2:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 2:2 begnügen. Vier Punkte und 3:2 Tore bringen Rang fünf. Gaildorf kann seinen bemerkenswert stabilen Start fortsetzen, während Allmersbach nach der ersten deutlichen Niederlage eine unmittelbare Antwort sucht.