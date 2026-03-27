VfR Hausen zu Gast im Hegau

– Foto: Fritz Zimmermann

Stadion „Talwiese“

Dr.-Fritz-Guth-Straße

78239 Rielasingen-Worblingen

Die Partie in der Vorrunde endete wie folgt:

VfR Hausen – 1. FC Rielasingen-Arlen 2:0 (1:0)

Tore:

1:0 (8.) Erich Sautner

2:0 (47.) Ahmet Eren Tekbas

Auch am Sonntag steht wieder eine weite Auswärtsfahrt für die Möhlinkicker auf dem Spielplan. Es beginnt das letzte Saisondrittel mit dem 21. Spieltag bei der „Talwiesen-Elf“ im Hegau, beim 1. FC Rielasingen-Arlen.

Die Gastgeber stehen auf einem sehr guten 4. Tabellenplatz mit 38 Punkten. Man hat also fast zwei Punkte pro Spiel im Schnitt geholt – das kann sich sehen lassen. Platz drei ist damit sicher noch drin und dürfte auch das Ziel der Mannschaft von Trainer Michael Schilling sein. Letzten Sonntag spielten die Rielasinger 1:1 bei den SF Elzach-Yach, wobei man nach einer Gelb-Roten Karte fast eine Stunde in Unterzahl agieren musste.

Unser Team 1 hat den Turnaround nach der wackligen Vorrunde sehr gut geschafft. 10 Punkte aus 4 Spielen brachten angenehme Ruhe und wieder viel Spaß in die Möhlinarena. Das gilt es natürlich als nächste Stufe zu bestätigen und in Konstanz zu bringen. Es wäre toll, wenn das Sautner-Team an die letzte Serie gegen den 1. FC anknüpfen könnte. Denn die letzten vier Punktspiele wurden allesamt gewonnen – dies bei 10:1 Toren (!!!).

Somit heißt es am Sonntagmittag: Gas geben im Hegau!

ALLEZ ALLEZ VfR Hausen Team 1

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)