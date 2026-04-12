VfR Hausen verschafft sich nach Auswärtssieg in Elzach Luft im Keller

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie war der VfR Hausen den Abstiegsplätzen in der Verbandsliga wieder bedrohlich nahe gekommen. Nach dem 2:0(2:0) bei den SF Elzach-Yach verfügen die Möhlin-Kicker nun wieder über ein kleines Polster. Kommende Woche bietet sich für den VfR Hausen die große Möglichkeit, dieses mit einem Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht FC 08 Villingen II weiter auszubauen. Für die SF Elzach-Yach geht der lange Weg zum Klassenerhalt hingegen am Samstag beim Spitzenreiter FC Teningen weiter. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.