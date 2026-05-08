VfR Hausen verpflichtet weiteren Youngster

Der VfR Hausen sichert sich zur Saison 2026/2027 ein vielversprechendes Talent!

Mit Noé-Emmanuel Goufan kommt ein 1,94 m großer, athletischer Spieler vom Bezirksligisten FC Heitersheim an die Möhlin. In Frankreich aufgewachsen, spielte er fünf Jahre bei Cap-Ouest Portiers.

Über den FSV RW Stegen ging es für den Rechtsfuß drei Jahre zum PTSV Jahn Freiburg.

Die JFV Freiburg-Ost und die SG Freiburg-Nord waren dann die letzten Juniorenstationen in der U17 und U18. Der 18-jährige Noé-Emmanuel, bekennender FC Bayern München-Fan, macht zur Zeit ein dreijähriges duales Studium in Lörrach bzw. Freiburg.