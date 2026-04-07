VfR Hausen verpflichtet Kaan Boz vom FC Bad Krozingen

Vom Ortsrivalen FC Bad Krozingen kommt der Angreifer zur Saison 2026/2027 an die Möhlin.

Dort trifft er auf seinen jüngeren Bruder Batuhan Boz – worauf sich Kaan besonders freut.

Der Begriff „Urgestein“ passt perfekt zum erfahrenen Kaan Boz. Der Linksfuß begann bereits im Alter von sechs Jahren beim FCK und verbrachte seine komplette Juniorenzeit in der Bäderstadt.