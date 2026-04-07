VfR Hausen verpflichtet Kaan Boz vom FC Bad Krozingen

Vom Ortsrivalen FC Bad Krozingen kommt der Angreifer zur Saison 2026/2027 an die Möhlin.
Dort trifft er auf seinen jüngeren Bruder Batuhan Boz – worauf sich Kaan besonders freut.
Der Begriff „Urgestein“ passt perfekt zum erfahrenen Kaan Boz. Der Linksfuß begann bereits im Alter von sechs Jahren beim FCK und verbrachte seine komplette Juniorenzeit in der Bäderstadt.
In der Saison 23/24 gab Kaan sein erstes Gastspiel beim VfR Hausen.
Dort absolvierte er 12 Partien für die erste Mannschaft in der Verbandsliga Südbaden.
Insgesamt kommt der Fenerbahçe-Istanbul-Fan auf starke Zahlen: 256 Spiele, 146 Tore und 42 Assists.
„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so Kaan Boz.
Herzlich willkommen an Deiner neuen/alten Wirkungsstätte – viel Spaß und Erfolg!
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)