VfR Hausen verpflichtet Elias Kiefl

Nach bald fünf Jahren strebt Elias Kiefl sein Comeback als Torhüter auf der überbezirklichen Bühne an. Wie der Verbandsligist VfR Hausen mitteilte, wechselt der 29-Jährige zur kommenden Saison von Alemannia Müllheim an die Möhlin. Aufgrund einer Verletzung spielte er in den vergangenen Jahren als Feldspieler für den FC Auggen II und seinen Heimatverein aus Müllheim. In der aktuellen Kreisliga-B-Saison sind für Kiefl drei Tore und drei Vorlagen aus 13 Einsätzen notiert.

Zuvor war Kiefl bei den Auggenern acht Jahre lang eine "Torhüterinstitution im Lettenpark", heißt es seitens des VfR. Als Schlussmann stand er in 153 Landes- und Verbandsliga-Spielen des FCA zwischen den Pfosten. In Auggen war Kiefl zuletzt auch als Torwarttrainer tätig. Seine Juniorenzeit hatte er bei Alemannia Müllheim im Alter von sechs Jahren begonnen. Danach spielte er ein paar Spielzeiten beim Freiburger FC sowie eineinhalb Jahre im Nachwuchs des SC Freiburg. Seine letzten beiden Juniorenjahre verbrachte er schließlich in der Auggener A-Jugend. "Ich freue mich auf die neue spannende Herausforderung beim VfR", so Kiefl. Er sei körperlich endlich wieder fit für das Gehäuse und hofft "natürlich" auf die Verbandsliga mit Hausen. Der VfR kämpft zwei Spieltage vor Rundenende noch um den Klassenerhalt.