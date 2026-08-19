VfR Hausen verliert im zweiten Durchgang seine Dominanz von Andreas Faller · Heute, 08:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Achim Keller

1. Spieltag der Verbandsliga Südbaden



*VfR Hausen – Spvgg. Gundelfingen/Wildtal 0:0*





Informationen zur Partie:



Tore: *Fehlanzeige*





Aufstellung Team 1 VfR Hausen:



Gümpel 1, Schnurr 3 (63. Gomez 12), Suwareh 7 (75. Ibrahim Bayram 26), Einecker 9 (75. Musu Jaiteh 20), Aslan 11, Bektasi 18, Ngonge Mboyo 19 (63. Arjonit Rexhepi 5), Alihoxha 22, Erdem Bayram 27 (K), Lawson 29, Häringer 77.



Gelbe Karten:



Yannick Lawson (31.) – taktisches Foulspiel.

Ergi Alihoxha (62.) – Foulspiel.

Erdem Bayram (62.) – Meckern.

Arjonit Rexhepi (89.) – Foulspiel.



Zuschauer: 250.



Schiedsrichter:

*Arne Schwetlick* (FV Zell-Weierbach/Gruppe Sinsheim).



Assistenten:

*Beon Fejza*.

*Raul Steigerwald*.



Wie auch letzte Woche im Pokal in Glottertal ...



legte der VfR Hausen los wie die Feuerwehr und zog die Begegnung sofort an sich.

Das Sautner/Häringer-Team spielte eine ganz starke erste Halbzeit, während „Gu/Wi.“ überhaupt nicht in die Gänge kam.

Das Einzige, was zu bemängeln war, war, dass es zur Pause nicht 1:0 oder sogar 2:0 stand.

Leider wurde in der 24. Spielminute das klare 1:0 durch ein schönes Kopfballtor von Yannick Häringer wegen Abseits nicht gegeben.

Wo das vom Schiedsrichtergespann gesehen wurde ... (!!!).

Minute 36 – große Möglichkeit für Shqipon Bektasi, doch er scheiterte am guten Spvgg.-Torhüter Oliver Niegot.

Nur 6 Zeigerumdrehungen später (42.) die größte VfR-Chance.

Schneller Ball von Oli Gümpel, Shqipon Bektasi legte ab, doch Ablie Suwareh ließ das sichere Tor liegen.

Was eine Halbzeitpause bewirken kann, sah man an diesem Freitagabend.

Die Möhlinkicker waren im 2. Abschnitt fast völlig raus aus der Partie, „Gu/Wi.“ dagegen wurde immer stärker.

Dann in der 62. Minute: Strafstoß für die Blauen.

Ihr Top-Torjäger Niklas Heizmann nahm sich der Ausführung an.

Doch bei Team 1 ist Oliver „The Wall“ Gümpel wieder im Gehäuse.

Erster großer Auftrag in dieser neuen Runde: Elfmeter entschärfen – links halbhoch wurde dies prompt erledigt (!!!).

Die Gelb-Schwarzen hatten ihre Dominanz aus den Händen gegeben, die Gäste waren in Teil zwei besser.

⚽ So blieb es beim 0:0, was am Ende so stehen bleiben muss (!!!). ⚽



Mike Gaulrapp (VfR Hausen)