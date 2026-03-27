VfR Hausen verlängert mit Trainerteam der zweiten Mannschaft

Der VfR Hausen hat die Verträge mit dem Trainerteam der 2. Mannschaft um Cheftrainer Murat Mazlum für die Saison 2026/2027 verlängert. Der Verein ist hochzufrieden mit der geleisteten Arbeit und überzeugt davon, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam erfolgreich weitergeführt wird.

„Murat hat gemeinsam mit seinem Team die Mannschaft stabilisiert, weiterentwickelt und mit klaren Ideen geprägt. Wir sind froh, dass wir diesen Weg zusammen fortsetzen“, so Andreas Faller (Vorstand Presse- und Öffentlichkeitsarbeit VfR Hausen 1925 e. V.)



„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir und meinem Team entgegengebracht wird – in guten wie in schwierigen Zeiten. Dieses Vertrauen ist nicht selbstverständlich und bedeutet uns viel. Aktuell erhole ich mich von meiner Verletzung, aber die Planungen für die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren. Wir wollen gemeinsam weiter hart arbeiten und den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.“, so Cheftrainer Murat Mazlum