VfR Hausen testet im Dreisamtal

– Foto: Claus G. Stoll

Schiedsrichter:

Josef Mourad (SV Mundingen).

Assistenten:

Finn Frieske,

David End.

Auch im dritten Vorbereitungsspiel geht es für das Sautner/Häringer-Team gegen eine Mannschaft aus der Landesliga Staffel 2.

Im Dreisamtal spielt man wohl auf dem besten Platz im Bezirk Freiburg.

Das Team von Trainer Artur Fellanxa landete am Ende der vergangenen Saison 2025/2026 nach zwei grundverschiedenen Saisonhälften auf einem guten 8. Platz.

Nach einer ganz schwachen Vorrunde spielte der FSV RW Stegen eine bockstarke Rückrunde.

Ein sehr interessanter Test für unsere Jungs um Kapitän Maximilian Faller gegen ein inzwischen sehr gefestigtes Team.

Die Coaches haben in den vergangenen Trainingseinheiten daran gearbeitet, das Offensivspiel mit mehr erfolgreichen Abschlüssen zu verbessern.

Des Weiteren gilt es natürlich, die noch zu vielen individuellen Fehler abzubauen, denn die Anzahl der Gegentore ist noch deutlich zu hoch!!

Gehen wir nach dem Motto in Stegen:

Gutes Wetter, guter Platz, gutes Spiel!!!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)