VfR Hausen - SC Pfullendorf 1:0 (0:0) --- Ganz wichtiger Dreier

*Eminent wichtiger Dreier für den VfR Hausen*

Zwei Kellerkinder unter sich, beide brauchten den Sieg, um endlich einmal die Abstiegsplätze verlassen zu können. Am letzten Spieltag setzte der SCP ein sattes Zeichen, beim 5:0-Heimsieg gegen den SV Kuppenheim. Unsere Jungs verloren unglücklich, mit 1:2 beim TSV Singen. Eine Minute durch und der VfR hätte führen können. Doch Joel Thoma scheiterte aussichtsreich, am SCP-Keeper Nino Trost. Dann viel Spiel zwischen den Strafräumen, beide Mannschaften kompakt gegen Ball und Gegner. Es gab kaum Torraumszenen, geschweige denn Torabschlüsse und Chancen. In Minute 43, der beste Spielzug in der ganzen Begegnung. Über mehrere Stationen der Gelb-Schwarzen, kam der Ball zu Joel Thoma, der aussichtsreich über die Querlatte schoß. Dann pfiff der hervorragende Schiedsrichter Mathias Heilig (FC Erzingen) zur Pause. Nach einer Stunde war klar, daß es wohl wieder torarm bleibt, zwischen den Kontrahenten. Vorrunde ein 1:1, Frühjahr 24 ein knapper 1:0-Heimsieg für die Möhlinkicker. Dann kamen sieben ganz starke Minuten, der Gäste aus dem Linzgau. Da zeigte VfR-Goalie Marvin Mettenberger, alles um die Null in der Möhlinarena zu halten. In den Minuten 65.), 69.), 70.) und 72.) blieb er gegen Vladimir Biller, Marco Straub und Co, ein souveräner Sieger. Wie es dann so ist, vorne alles verschossen und hinten knallt es dann. In der 73.) Minute das vielumjubelte 1:0 für den VfR. Florian Haselbacher bereitete vor und Kapitän Erdem Bayram jagte das Spielgerät, unter die Querlatte. In der 86.) bzw. 89.) Spielminute hatte "Joker" Mo Aslan, die Entscheidung auf dem Fuß. Doch scheiterte er am Außennetz und am Gästekeeper Nino Trost.