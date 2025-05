VfR Hausen -SC Durbachtal 4:2 (3:2) ::: Ziellinie in Sicht :::

--- Diese extrem spannende Runde --- ist kurz vor der Ziellinie ---

Es wird immer knapper, aber auch immer aussichtsreicher für den VfR Hausen. Gegen den schon als Absteiger feststehenden SC Durbachtal musste, ohne Wenn und Aber ein Sieg her, um wieder auf Platz 12 zu springen, denn der punktgleiche SV Bühlertal war ja spielfrei. Der SCD stellte eine ganz junge Truppe und musste in den ersten 13 Minuten, ganz extrem Lehrgeld bezahlen. Es stand 3:0, nach einem Traumstart der Baur-Truppe. 1:0 (5.), indirekter Freistoß am Fünfmeterraum, Erdem Bayram legte auf und Muhammed "Mo" Aslan zog unhaltbar ab. In der 8. Minute das 2:0, Joel Thoma traf nach einem tollen Solo, von Angreifer Ablie Suwareh. Dann gleich das nächste Tor der "Gelb-Schwarzen", mit dem 3:0 (13.). Klasseflanke von links durch Muhammed Aslan und Joel Thoma nickte elegant, zum 3:0 und seinem schon 8. Saisontreffer ein. Alles easy...weit gefehlt, denn der SCD stieg nun auch, in das laufende Spielgeschehen ein. Minute 22 - das Anschlusstor, durch eine super Volleyabnahme von Marius Hauser, zum 3:1-Anschlusstor (22.). Der nun überzeugende Absteiger, kam gar vor dem Halbzeitpfiff noch zum 3:2 (41.). Lukas Martin köpfte eine präzise Rechtsflanke von Marius Hauser ein.