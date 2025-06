VfR Hausen - Offenburger FV 2:1 (2:0) ::: GERETTET :::

--- Der Superlauf im letzten Saisonviertel --- nahm ein tolles Ende ---

Ein Punkt im 32. und letzten Saisonspiel mußte her, aber Coach Florian Baur wollte den Sieg. So ging man ins Spiel, gegen die extrem jungen Offenburger, mit 6 (!!) A-Juniorenspielern im Kader. Im ersten Abschnitt hatte der VfR, fast alles fest im Griff und gab gleich Gas. In der 9. Minute traf Ahmet Eren Tekbas, leider nur den rechten Pfosten. Eine Zeigerumdrehung das wichtige 1:0 (10.). Die erste Ecke von links durch Kapitän Erdem Bayram, sprang auf und an den Körper von Sidorice Mouckagni Mouckagni und von dort in's OFV-Gehäuse. Nach 17 Spielminuten legten die "Möhlinkicker" nach, zum 2:0. Nach dem Pass von Erdem Bayram, kam Maximilian Faller halbrechts an die Kugel und "chippte" diese elegant über OFV-Goalie in die Maschen. Der gute und junge Gästetorwart (noch A-Juniorenspieler), wehrte nach 27 Minuten, einen "Chip" von Ahmet Eren Tekbas super ab. Vom Gast kam in Teil eins fast gar nix. Die Gelb-Schwarzen mussten nun, nur endlich das 3:0 machen. Minute 43 --- der nächste gute "Chip" von Florian Haselbacher, aber ein "Megasave" per Kopf von Niklas Mayer. Und noch ein Riesending, Joel Thoma schon an Weber vorbei, aber Nicolas Kummer mit der Rettungstat, knapp vor der Torlinie.