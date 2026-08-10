VfR Hausen nimmt Pokalhürde sicher von Andreas Faller · Heute, 07:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Daniel Thoma

SBFV-Pokal, 1. Hauptrunde

SV Rot-Weiß Glottertal - VfR Hausen 1:4 (1:2)



Infos zur Partie:





Tore:

0:1 (2.) *Shqipon Bektasi* (Muhammed Aslan).

0:2 (16.) *Leandro Einecker* (Shqipon Bektasi).

1:2 (39.) *Yan Slipchenko*.

1:3 (89.) *Muhammed Aslan* (Shqipon Bektasi).

1:4 (94.) *Kaan Boz* (Shqipon Bektasi).



Aufstellung des VfR Hausen:

Gümpel 1 --- Schnurr 3 (65. Batuhan Boz 8), Suwareh 7 (89. Tekbas 10), Einecker 9 (70. Ibrahim Bayram 26), Aslan 11, Faller 13 (K), Bektasi 18, Ngonge Mboyo 19, Alihoxha 22 (94. Kaan Boz 14), Lawson 29, Häringer 77.





Gelbe Karten:

Suwareh (77.) Foulspiel.

Muhammed Aslan (83.) Meckern.



Zuschauer: 120.



Schiedsrichter:

*Mario Sass* (Haslach i. K.).



Assistenten:

*Paul Schwendemann.*

*Malte Stark*.



Mit einem Turbostart ...



... legte Team 1 den Grundstein für den Einzug in Runde zwei.



Mit Respekt und der richtigen Pokaleinstellung ging das Sautner/Häringer-Team in die Begegnung im „Eichbergstadion“.

Der SV Rot-Weiß Glottertal scheiterte nach der vergangenen Saison in der Relegation nur knapp am Aufstieg in die Landesliga.

Der VfR erwischte einen beruhigenden Start mit dem sehr schnellen 1:0 (2.). Nach Zuspiel von Muhammed Aslan jagte Torjäger Shqipon Bektasi die Kugel ins RW-Tor.

In der 16. Minute legte Leandro Einecker zum 2:0 nach. Angespielt von Shqipon Bektasi, traf er sauber aus 16 Metern in die rechte Torecke.

Dem Bezirksligisten gelang in Minute 39 der Anschlusstreffer zum 1:2. Aus über 50 Metern traf Yan Slipchenko.

Es dauerte bis zur 89. Spielminute, ehe die Gelb-Schwarzen die Partie endgültig auf ihre Seite zogen.

Nach einem Foul an Shqipon Bektasi gab es einen Freistoß aus 20 Metern Torentfernung. Ein klarer Fall für Spezialist Muhammed Aslan. „Mo“ packte sein „Zauberfüßchen“ aus und zirkelte den Ball sehenswert in das rechte obere Eck zum 1:3.

Der Schlusspunkt folgte mit dem 1:4 (94.) durch Kaan Boz.

Der gerade eingewechselte „Joker“ vollendete den Steckpass von Shqipon Bektasi ohne Probleme.

Das Fleißkärtchen geht ganz klar an Shqipon Bektasi. „Shipi“ war an allen vier Toren beteiligt: ein Tor und drei Assists --- eine klasse Ausbeute (!!!).

Co-Trainer Yannick Häringer fasste zufrieden zusammen: „Eine reife Leistung gegen einen spielstarken Bezirksligisten.

Jetzt gilt es, den Fokus auf das erste Saisonspiel zu legen, nach zwei erfolgreich erledigten Pokalrunden (!!!).“



Dem Team und den Coaches herzlichen Glückwunsch zu den beiden Pokalsiegen gegen zwei nicht einfache Gegner.



Weiter geht's mit einem weiteren Auswärtsspiel am Mittwoch, den 26.08.2026, beim Verbandsliga-Aufsteiger SC Wyhl.



Mike Gaulrapp (VfR Hausen)