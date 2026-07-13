VfR Hausen mit Transfer-Dreierpack

v.L. Leonit Rexhepi, Greg Llupo, Ebrima Sowe Musu Jaiteh

Mit der Verpflichtung von zwei sehr vielversprechenden Youngstern sowie der Rückkehr eines erfahrenen Angreifers sind die beiden Kader des VfR Hausen für die Saison 2026/2027 nunmehr sehr gut besetzt. Vom SV Biengen kommt der 22-jährige Leonit Rexhepi an die Möhlin. Der 1,93 Meter große Außenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 29 von 30 Spielen, stand stets in der Startelf und sammelte mit 2.566 Minuten die meiste Einsatzzeit seines Teams. Nach Stationen beim SvO Rieselfeld trifft der bekennende Real-Madrid-Fan in Hausen auf seinen Bruder Arjonit (19) und seinen Cousin Altin Rexhepi (19). Natürlich hofft Leonit, beim VfR ähnlich durchstarten zu können.

Mit Greg Llupo (20) stößt zudem ein junger Angreifer vom Freiburger FC zu den Gelb-Schwarzen. Der Rechtsfuß mit albanischen Wurzeln kam Ende 2025 zu den „Rotjacken“ und erzielte im Frühjahr in sieben Bezirksligaspielen für die zweite Mannschaft drei Tore. In den Probetrainings überzeugte der Außenbahnspieler auch Cheftrainer Erich Sautner:

„Ein Spielertyp, den wir so in der Offensive bisher noch nicht haben.“ Eine Rückkehr gibt es zudem auf einer weiteren Offensivposition. Nach zwei Jahren beim Landesligisten FC Bad Bellingen kehrt der 29-jährige Ebrima Sowe Musu Jaiteh zum VfR Hausen zurück. In 24 Einsätzen erzielte er sieben Tore und steuerte eine Vorlage bei. Bereits zuvor war „Ebra“ zweieinhalb Jahre für den VfR aktiv und kam dabei auf 36 Spiele, neun Tore und sechs Vorlagen.