VfR Hausen lll - VfR Pfaffenweiler ll 7:1 (6:1) - Super Dreier (!!!)

::: Hausen lll fegte in der ersten Halbzeit über die "Schneckentäler" hinweg :::

Nach dem glatten 4:0-Erfolg letzte Woche gegen die Spvgg. Untermünstertal ll, legte die "Möhlin-Reserve" sogar noch eine Schippe drauf. Ein famoser erster Durchgang mit sechs Toren, kann sich sehen lassen. Das 1:0 (17.) nach einer Ecke von Stefano Romano, netzt Kapitän Andreas Mai am langen Pfosten ein. In der 22. Minute erneut Stefano Romano von links, mit einem Freistoß den Tijan Jallow, auch am langen Pfosten einköpfte zum 2:0. Nach einer halben Stunde (29.) das 3:0 welches, nach Aussage von Spielmacher Stefano Romano, mit einer "Kombination vom Allerfeinsten" fiel. Direktspiel Stefano Romano, zu David Romano, der zu Michael Kel und drin die Kugel. Mit dem 4:0 (35.) war der Drops gelutscht. Foulelfmeter getreten von Andi Mai, Gästekeeper Tom Fink konnte zunächst abwehren, doch im Nachschuss traf Tijan Jallow. Nur zwei Zeigerumdrehungen danach, wieder ein sehr schöner Spielzug. Florian Ruschlau über rechts zu Michael Kel, der legt zurück auf David Romano, welcher zum 5:0 abschließt. Pfaffenweiler ll kam dann in Minute 42, zu ihrem völlig verdienten Ehrentreffer zum 5:1. Doch die Gelb-Schwarzen dachten, einer geht noch vor der Pause und machten das halbe Dutzend voll. Das 6:1 (45.) die Produktion von Stefano Romano. Zunächst auf der linken Seite gefoult, "zwirbelte" er dann den Freistoß, aus 24 Metern in die Gästemaschen. Man hatte sich richtig ausgetobt, denn im zweiten Abschnitt wurde es ruhiger. Die ganz große Konzentration und Schärfe ließ nach und man beließ es bei nur einem weiteren Tor. Der 7:1-Endstand fiel in Minute 69. Flo Ruschlau zog wieder über rechts, servierte für Michael Kel der sicher vollendete. Damit war der Knoten bei Torjäger "Geig-Air" endlich geplatzt, nach 8 (!!) torlosen Matches. Wichtig war in Teil 2 war, die Abwehr um Torhüter Felix Dahm und IV "Bäro" Reinhardt, blieb ohne weiteres Gegentor. Davon gab es in den ersten fünf Saisonspielen genügend. So darf es weitergehen VfR Team 3, man ist nun gut in der Kreisliga B6 angekommen.