VfR Hausen lll - Spvgg. Untermünstertal ll 4:0 (0:0) • Sicherer Sieg •

Eine deutliche Angelegenheit, war das kleine Derby VfR lll gegen SVU ll. Durchweg überlegen agierte, das Team um Kapitän Andi Mai. Bis zur Pause wollte noch kein Treffer gelingen, somit blieb es torlos. Gleich nach dem Wechsel endlich der "Knotenlöser", mit dem 1:0 (46.) durch Florian Ruschlau. Tijan Jallow bereitete vor und "Flo" vollendete sicher. Das Spiel lief weiter durchweg, auf das Tor der "Grün-Weißen". In der 58. Spielminute das 2:0 - ein "Romanotor", David Romano mit dem Assist für Stefano Romano. "Stefo" spielte noch einen Gegenspieler aus, scheiterte zunächst am SVU-Keeper, um im 2. Versuch zu treffen. Dann kam die Zeit der "Joker", welche das 3:0 und somit die Entscheidung kreierten. Semir Catovic dribbelte zwei, drei Spieler aus und servierte maßgenau für Philipp Ebner, der die Kugel nur noch einzuschieben brauchte. Der 4:0-Endstand dann, das "Sahnehäubchen" zum Schluss. Semir Catovic und Tijan Jallow, spielten einen perfekten doppelten Doppelpass. Semir knallte dann den Ball, in die gegnerischen Maschen und war entzückt : " Das war ganz einfacher Fußball aus dem Lehrbuch (!!)". Höchster Saisonsieg, guter Offensivfußball, das erste zu Null-Spiel --- was will man mehr.

Tore :