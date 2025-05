VfR Hausen ll - SV Sulzburg l 6:0 (1:0) : Wie im Vorspiel :

Halbzeit 1:0.

Im 2. Abschnitt schnell die Vorentscheidung. Das 2:0 (47.), nach Foul an Yigit Hasan Adali, donnerte Berat Ozan das Spielgerät per direktem Freistoß, aus 20 Metern in die Maschen. (54.) die Entscheidung zum 3:0, durch Alieu Sawaneh der den Pass von Manuel Riechert, in das rechte Dreieck knallte. Nun waren die tapferen Gäste durch, ihr Willen schwand immer mehr. Das 4:0 (80.) Manuel Riechert aus kurzer Distanz, in das rechte untere Eck, Alieu Sawaneh legte auf. In der 86. Spielminute machte unser 6er Berat, einen für ihn seltenen Doppelpack perfekt. Nach Zuspiel von Manuel Riechert, traf er zum 5:0. Ein schönes Highlight in Minute 91, zum Schlußstand von 6:0. Der seit Wochen sehr gut trainierende Hako Mujevic, kam zu seinen ersten Spielminuten, in der 2. Mannschaft. Kaum auf dem Platz, jagte er ein Zuspiel von Manuel Riechert, in die Gästemaschen . So fängt man jung an. Beispiel für viele unserer jungen Spieler in Team 2.