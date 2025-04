VfR Hausen ll - SV RW Ballrechten/Dottingen ll 4:0 (1:0)

Über die gesamten 90 Spielminuten, war die VfR-Reserve immer klar überlegen. Nur mit dem Toreschießen, klappte es wieder lange nicht. Sicherlich mehrfach Pech und Unvermögen, aber mehrere Male stand auch der beste Gästespieler, Torhüter Philipp Henselmann im Wege. Bereits in Minute 3, zeigte er eine Glanztat gegen Alieu Sawaneh. In der 16. Minute das 1:0, Altin Rexhepi legte von der rechten Seite auf und Nazario Slyzhuk vollendet sicher zum 1:0. Nur zwei Zeigerumdrehungen später (18.) setzte Dirk Ibrahim, einen Freistoß an's Lattenkreuz der Gäste. In der 45. Spielminute eine Notbremse von Gästeakteur Tobias Hilfinger, an Alieu Sawaneh. Dem guten Schiedsrichter Bülent Özmen, blieb keine Wahl und er musste "Rot" ziehen. Sonst war die erste Hälfte aus Hausener Sicht sehr dürftig.

Minute 48 - wieder das Duell Alieu Sawaneh gegen Philipp Henselmann, wieder wehrte der Gästegoalie klasse ab. Bei den Gelb-Schwarzen nun zwei Wechsel. Mo Saleh Saleh (56.) und Hasan Adali (60.) kamen frisch in die Partie. Das gab neuen Schwung und in der 66. Minute, endlich das erlösende 2:0. Altin Rexhepi wurde auf der rechten Außenbahn gelegt, Gelbe Karte und Freistoß. Hasan Adali tippte kurz an und Pave Bacelic aus gut 35 Metern, eine "Traumkugel" in das linke Dreieck. Das 3:0 in der 78. Spielminute, mit der endgültigen Entscheidung. Alieu Sawaneh legte von rechts, genau auf und Hasan Adali musste nur noch abstauben. Einer ging noch, in der 88. Spielminute das 4:0. Muhammad "Maja" Manjang köpfte an die Querlatte und Mo Saleh Saleh staubte ab.

Pflichtsieg, Mund abputzen und Abkaken (!!)