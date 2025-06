VfR Hausen ll - SpVgg. Ehrenkirchen 6:0 (1:0) ::: Kantersieg :::

Das nächste Spitzenspiel, im Super-Dreikampf in der Kreisliga B4. Nach zwei schmerzhaften Niederlagen zuletzt, war der der Druck für die VfR-Reserve sehr hoch. Da der Tabellenführer SV Hartheim-Bremgarten, bis zum Anpfiff gegen DJK Schlatt "(Killer"), mit 1:2 zu Hause verlor, wurde es an der Spitze noch enger. Geht eigentlich fast gar nicht mehr. Ehrenkirchen plötzlich noch für alles, auf die ersten beiden Plätze, voll im Rennen.

Die erste Chance für Torjäger Alieu Sawaneh, aber sein Heber ging über Gästekeeper Adrian Knöbel und die Querlatte (12.). Dann zwei Möglichkeiten für die Spvgg. (33.) VfR-Goalie Alex Enea, blieb im 1-1 der Sieger. Minute 37 -- Ecke für den Gast von links, Florian Baur musste kurz vor der Torlinie, per Kopf retten. Sonst verteidigte Ehrenkirchen, im ersten Teil gut und recht sicher. Viel Spiel zwischen den Strafräumen. Doch einen haben wir noch. In der (45.) Minute wird, Yigit Hasan Adali halbrechts gefoult. Der schußgewaltige Berat Ozan, nahm sich aus über 25 Metern der Sache an. Mit dem Scheitel eines Spvgg.-Spielers, setzte er die Kugel stark hoch in die linke Ecke zum 1:0.

Pause - weiterhin sehr spannend.