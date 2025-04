VfR Hausen ll - SF Grißheim l 5:4 (2:2)

***Offenes Visier in der "Möhlinarena" - Schützenfest***

Ein tolles Spiel, mit Chancen ohne Ende, auf beiden Seiten. Schon in der 5. Minute, scheiterte VfR-Angreifer Alieu Sawaneh, am Gästekeeper Omar Soussi. Eine Zeigerumdrehung später, verwandelte der am Ende beste Mann auf dem Platz, Yasmin Menasra einen Foulelfmeter zum 0:1. Erneut Alieu Sawaneh (8.) völlig frei, nachdem die Innenverteidiger der SF schliefen, aber er jagte die Kugel drüber. In der 18. Spielminute das 1:1 "Marke geht doch gar nicht", von der Torauslinie von Souleymane Soumahoro. Dann in 9 Minuten das "Tripple" von Alieu Sawaneh. 27./32./35. drei Riesenmöglichkeiten, alle vergeben. Gut daß, bei der zweiten Chance, Yigit Hasan Adali nachsetzte und zum 2:1 vollendete. Aus heiterem Himmel das 2:2 (42.) und der für Grißheim, der sehr schmeichelhafte Ausgleich. Menasra mit toller Vorbereitung und Lösch musste nur noch einschieben. Dann kam der Pausenpfiff, vom guten Schiedsrichter Daniel Zemke vom FC Neuenburg. Wer gedacht hatte das war spannend --- weit gefehlt, die zweite Hälfte ein "Hitchcock-Krimi".