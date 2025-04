VfR Hausen ll - SF Grißheim 5:4 (2:2) ::: Überragendes Spiel

--- Fußballherz was willst du mehr - Tore satt ---

Diese Partie muß man erlebt haben, Tore am laufenden Band, in einem Klasse-Kreisliga B4-Spiel. Die ganze Kreisliga B4, am Wochenende im Tordrang. 7 Spiele - 52 Tore - 7,4 im Schnitt. Mit 9 Toren wollte das, 99 Minuten extrem spannende Spitzenspiel nicht nachstehen. Mit dem Last-Minute-Sieg (98. Minute), musste man dran und drin bleiben, im spannungsgeladenen Dreikampf, mit dem SV Hartheim-Bremgarten (6:1 gegen den SV Sulzburg) und der Spvgg.Ehrenkirchen (8:0 gegen den SV Ballrechten/Dottingen ll).