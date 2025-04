VfR Hausen ll - SF Eschbach 1:0 (1:0) ::: Verdient aber sehr zäh :::

Total überlegen spielte die VfR-Reserve, über die fast kompletten 92 Spielminuten, auf das Tor der SF Eschbach. Wie zuletzt in vielen Matches, war die Chancenverwertung, überaus mangelhaft. Aber zu Pech und vor allem Unvermögen, gesellte sich ein ganz stärker Torhüter Lucas Krüger von den SF. Der Gästekeeper machte, ein überragendes Spiel. Dazu kamen 16:1-Eckbälle (!!), für die Gelb-Schwarzen. Die erste gute Chance (8.) für Nick Gladrow, sein Schuss wurde gerade noch abgeblockt. Weiter wurde viel liegen gelassen, vom VfR ll, der Führungstreffer ließ auf sich warten. Nach 29. Spielminuten, war es endlich soweit. Aus dem Abwehrbereich schnell und sauber aufgebaut, kam der Ball zu Pave Bacelic, genau außen an der rechten Seite der Mittellinie. Mit einem öffnenten Diagonalball, fand er Alieu Sawaneh auf der linken Seite völlig frei. "Ali" zog in den Gästestrafraum und vollendete aus 11 Metern unhaltbar zum 1:0. Minute 43 -- Altin Rexhepi ganz alleine am rechten Pfosten, aber er köpfte vorbei. Pünktlichst der Pausenpfiff, vom sehr guten Schiedsrichter Luis Winkler (FC Wolfenweiler-Schallstadt). Teil zwei nach 55 Minuten, mit einer großen Doppelchance für die Möhlinkicker, aber Lucas Krüger parierte zweimal ganz stark. Weiter ging es immer nur, gegen das Eschbacher Gehäuse. Alieu Sawaneh war in der 84. Minute völlig blank, aber Lucas Krüger wieder klasse gehalten. Wie das so ist, auch der Gegner kommt irgendwann, zu einer Chance. In der 86. Spielminute landete ein Freistoß durch Tim Bury, von ganz rechts außen auf der Querlatte, des VfR-Tores. Zwei Zeigerumdrehungen später (86.), scheiterte "Maha" Manjang auch an Lucas Krüger. Dann war der "zäh" gezogene Dreier eingetütet.

Fazit : "Wahrlich nicht schön --- aber selten (!!)"