VfR Hausen ll - SC Grün-Weiß Vögisheim-Feldberg l 23:1 (10:0)

--- Der VfR Hausen ll ballert sich in die Kreisliga A2 ---

Sonntag: 17.30 Uhr "High Noon" in der Hausener Möhlinarena. Das Rennen um die Meisterschaft, in der Kreisliga B4 begann. Nach 29 Spielen hat die VfR-Reserve 70 Punkte geholt, wie der Dauerrivale SV Hartheim-Bremgarten l. Diese spielten gleichzeitig, beim SV Ballrechten/Dottingen ll. 7 Tore Vorsprung für den SVHB. Jeder Treffer war nun wichtig. Natürlich schwebte viel Anspannung und Nervosität, über dem Team und dem Team um die Mannschaft. Die Spielmarsch-Richtung war glasklar. VOLLGAS in Richtung Tor, der grün gekleideten Gäste. Nach 88 Sekunden gleich der Dosenöffner, durch Torjäger Alieu Sawaneh zum 1:0. Der legte in der 8. Minute, doppelt nach zum 3:0 --- Hattrick. Es lief gegen von Anfang an, gegen deutlich unterlegene Vögisheimer. Muhammed Manjang (12.) zum 4:0, Altin Rexhepi (27.) zum 7:0, Dirk Ibrahim (39.) zum 9:0, Florian Baur (44.) zum 10:0 und Alieu Sawaneh (13./20./33.) mit seinem zweiten Dreierpack zum 5:0, 6:0 und 8:0, schraubten das Ergebnis, bis zur Pause auf zweistellig. Nun konnte man langsam, an die Sensation glauben. Denn Hartheim führte nur 1:0 in Dottingen.