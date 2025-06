VfR Hausen ll - SC Grün-Weiß Vögisheim-Feldberg 23:1 (10:0)

--- Der VfR Hausen ll "ballert" sich in die Kreisliga A2 ---

Eine überragende Vorstellung, der Möhlinkicker aus Hausen. Mit einem besonderen Kantersieg, machte man den 7-Tore-Rückstand, auf Tabellenführer SV Hartheim-Bremgarten, sehr schnell wett. Am Ende ein Sieg, der in die Vereinshistorie eingeht. Die "Möhlinarena" bebte, bei jedem Tor mehr. Gelb -Schwarz ist Meister und steigt in die Kreisliga A2 auf. Unser Dauerrivale SV Hartheim-Bremgarten, muss nun in die Relegation.