VfR Hausen ll - DJK Schlatt 1:2 (1:1) ::: Pleite für VfR ll :::

--- Sehr harte und brutal unnötige Niederlage ---

Hausen-Reserve haut zweites Spiel in Folge, mit einem Riesenchancenplus in den Sand. Wie man so ein Spiel verlieren kann (!!!). Machen wir es kurz, ein starker DJK-Keeper Fabian Schopp, der x-mal super reagierte, aber die VfR-Angreifer meist unkonzentriert und überheblich. Gut 16 Topchancen echt "verballert". Wenn man dann mit dem 1:1, sogar noch zufrieden gewesen wäre, baut man in der 96. Minute, noch einen Defensivbock und verliert gar noch mit 1:2. Kapiert keiner. Die Chancen im Dreikampf in der Kreisliga B4, sinken immer weiter (!!!). --- Mike Gaulrapp ---