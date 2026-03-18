VfR Hausen lässt 2 Punkte liegen

– Foto: Pierre Schmidt

Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger – Arjonit Rexhepi, Einecker, Aslan (69. Schnurr), Gomez (46. Bellemare), Faller (C), Bektashi, Ngonge Mboyo, Altin Rexhepi (46. Tekbas), Alihoxha, Häringer

Zuschauer: 50

Schiedsrichter:

Yannick Schäfer (VfR Willstätt / Gruppe Offenburg)

Assistenten:

Kjell Huber und Matthias Heffner

Trotz, dass man zwei Punkte liegen ließ …

… durfte man beim VfR mit dem starken Auftreten in Singen sehr zufrieden sein. Immerhin blieb man zuletzt in sechs Spielen ungeschlagen – bei zwei Siegen und vier Remis.

Am Hohentwiel starteten die Möhlinkicker gut in die Begegnung. Mit dem 1:0 in der 22. Spielminute kam jedoch ein Knick in das Spiel des VfR. Etwas umstritten war das Tor, denn der Assistent winkte Abseits, aber der Schiedsrichter gab den Treffer.

Die größte Chance auf Seiten der Hausener vergab vor dem Wechsel Fernando Gomez. Nach seiner Balleroberung zielte er zu mittig und ließ somit die gute Möglichkeit liegen.

In der Halbzeit mahnte Coach Erich Sautner zur Ruhe und dazu, den ausgegebenen Plan durchzuziehen.

Sofort nahm das Team um Kapitän Maximilian Faller das Spiel wieder in die Hand und wurde schnell belohnt. Minute 47 – der verdiente und ganz stark herausgespielte 1:1-Ausgleich. Beginnend mit der Kombination zwischen Yannick Häringer und Maximilian Faller. „Maxi“ schickte Shqipon Bektashi über rechts. „Shipi“ passte dann vor das ESV-Gehäuse und Leandro Einecker setzte die Kugel volley in die Maschen.

Nach 56 Minuten dann die große Chance für die Schwarz-Gelben. Shqipon Bektashi wurde im Sechzehnmeterraum der Gastgeber gelegt – klare Sache: Strafstoß. Mit diesem scheiterte der Gefoulte jedoch am stark reagierenden Keeper Ion-Daniel Radu.

Der VfR hatte auch danach die klar besseren Möglichkeiten, das Match für sich zu entscheiden. Weiter glücklos blieb Torjäger Shqipon Bektashi – so freistehend bei einem Kopfball und im Nachschuss nach einem abgewehrten Schuss von Yann Nicolas Bellemare.

Es sollte nicht mehr zum eigentlich hochverdienten Sieg reichen.

Cheftrainer Erich Sautner zeigte sich aber sehr zufrieden mit einer erneut größtenteils starken und kompakten Gesamtleistung – wie zuletzt beim 3:1 gegen Laufenburg. Man will jetzt nachlegen, um frühzeitig für die Saison 2026/2027 planen zu können. Nunmehr sieben Punkte aus den ersten drei Spielen unter dem neuen Chefcoach Erich Sautner sind schon einmal ein starkes Fundament.

Nächsten Samstag, 21.03.2026:

Der FC Auggen kommt zum Top-Derby in die VfR-Möhlinarena.

„Schau’n mer mal (!!).“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)