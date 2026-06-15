VfR Hausen II stellt Trainerteam für kommende Saison neu auf

v.l. Aaron Kyei, Hannes Ablaß, Murat Mazlum, Ygit Hasan Adali, Sebastian Wiesler (Vorstand Sport VfR Hausen)

Der VfR Hausen hat sein Trainerteam für die zweite Mannschaft zur kommenden Saison neu aufgestellt und setzt dabei auf eine gezielte Mischung aus Kontinuität und frischem Wind.

Mit Hannes Ablaß rückt ein bekanntes Gesicht aus den eigenen Reihen neu in die Trainerverantwortung auf. Der bisherige Spieler der „Zweiten“ übernimmt künftig gemeinsam mit Murat Mazlum die sportliche Leitung der Verbandsligareserve. Während Murat dem Team in seiner Rolle erhalten bleibt und die Mannschaft bestens kennt, bringt Hannes aus seiner bisherigen Spielerzeit heraus neue Perspektiven und Impulse mit an die Seitenlinie.

Für Stabilität im Umfeld sorgen weiterhin Co-Trainer Ygit Hasan Adali sowie Teammanager Aaron Kyei, die beide bereits in der vergangenen Saison Teil des Funktionsteams waren und ihre wichtigen Aufgaben auch in Zukunft fortführen werden. Mit dieser personellen Konstellation sieht sich der VfR Hausen II gut aufgestellt, um die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben und die Verbandsligareserve nachhaltig zu stabilisieren.