VfR Hausen II brauchte Sieg mit elf Toren Differenz und lieferte

Punktgleich gingen der VfR Hausen II und der SV Hartheim-Bremgarten in den letzten Spieltag der Kreisliga B, Staffel IV. Die um sieben Tore bessere Tordifferenz sprach für den SV Hartheim-Bremgarten, der beim SV Ballrechten-Dottingen II seine Pflichtaufgabe löste und mit 4:0 gewann. So benötigte der VfR Hausen II zeitgleich einen Sieg mit elf Toren Differenz – und die Mannschaft von Murat-Can Mazlum nahm diese Hürde leicht und locker. Nach dem 23:1 gegen den SC Vögisheim-Feldberg steigt die Verbandsliga-Reserve der Möhlin-Kicker in die Kreisliga A auf. Der SV Hartheim-Bremgarten muss in die Aufstiegsrunde.

