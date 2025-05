VfR Hausen holt Duo vom SV Ballrechten-Dottingen

Der VfR Hausen hat zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison bekannt gegeben. Wie der Verbandsligist mitteilte, wechseln Yann Nicolas Bellemare und José Ngonge Mboyo ligaunabhängig an die Möhlin. Das französische Duo kommt vom Landesligisten SV Ballrechten-Dottingen zum VfR.

Bellemare (30) ist seit 2021 in Ballrechten-Dottingen aktiv und sammelte bisher 19 Tore und elf Vorlagen in 63 Landesliga-Partien. "Der Stürmer durchlief zuvor eine langjährige Ausbildung in Saarlouis (Oberliga Frankreich) und beim FC Mulhouse", teilte der VfR mit. Ngonge Mboyo (28) spielt bereits seit sechs Jahren für den SVBD. Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, kam in bisher 102 Einsätzen auf 15 Treffer und vier Assists. "Seine fußballerischen Wurzeln liegen beim AS Illzach-Modenheim, wo er sämtliche Jugendteams durchlief. Auch er sammelte später Erfahrung beim FC Mulhouse", so die Hausener weiter. Die beiden Neuzugänge zitiert der VfR wie folgt: "Wir freuen uns auf viele tolle Spiele und ein neues, spannendes Projekt."