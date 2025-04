VfR Hausen - FC Denzlingen 0:1 (0:1) ::: Knappe Niederlage :::

Am Freitagabend bei bestem Fußballwetter, empfing der VfR Hausen, den Tabellenführer und Aufstiegsanwärter in die Oberliga, den FC Denzlingen. Schön auch das Wiedersehen mit unserem Aufstiegstrainer von 2022/2023, Marco Dufner nun Coach der Blauen. Die erste Chance für den VfR, Joel Thoma zog aus 20 Metern ab (6.) und Gästekeeper Oli Gümpel, musste sich schon kräftig strecken. Doch nur eine Zeigerumdrehung danach (7.), das frühe und am Ende das alles entscheidende 0:1. Ein verunglückter Rückpass, Alex Echner hatte noch den Fuß im Spiel und Martin Butov schob die Kugel rechts unten ein. Nikita Ebel hatte noch zwei gute Möglichkeiten (17./28.), vergab aber beide Chancen. Sonst war Teil eins, von der spielerischen Dominanz des FCD geprägt. Man ließ den Ball immer wieder, über viele Stationen laufen.

In der 2. Halbzeit dann doch, stetig ansteigender Druck der Gelb-Schwarzen. Angetrieben vom stark spielenden Kapitän und Ex-Denzlinger Erdem Bayram. Minute 55 - zielte Florian Haselbacher volley, kapp über das Gästehause. Drei Minuten später (58.), köpfte Tom Becher, knapp über linke Dreieck. Denzlingen verwaltete nun nur noch das Ergebnis, machte außer verteidigen fast nix mehr. In der 85. Spielminute kam Flo Baur in's Spiel und damit nochmal Musik. In der 92. Minute fast der 1:1-Ausgleich, eben durch Flo. Aber die Szene wurde abgepfiffen, wegen einem Foul an FCD-Käptn Nicolas Garcia Stein. Dieser ließ sich, zu einer Beleidigung hinreißen und flog mit "Rot" vom Platz. Dies nachdem er alle 23 Saisonspiele (2070 Minuten), gespielt hatte. Es blieb beim 0:1, das Denzlingen frenetisch bejubelte. *Mike Gaulrapp*