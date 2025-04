VfR Hausen - FC Auggen 3:1(1:1) ::: Superdreier für den VfR :::

--- VfR Hausen holt etwas überraschend die drei "Ostereier" im Derby ---

Die Trainerumstellung bei den "Möhlinkickern", trägt erste Früchte. Nach dem Auswärtssieg bei den SF Elzach-Yach, der nächste Dreier im Markgräflerdeby. Dies in einem sehr guten und abwechslungreichen Verbandsligaspiel. Der FC Auggen, seines Zeichens Finalist im Südbadischen Verbandspokal, mit 33 Punkten noch nicht für die Saison 2025/2026 qualifiziert. Die Zeichen standen natürlich, auf Hochspannung. Die ersten 10 Minuten fanden nur, zwischen den Strafräumen statt --- ein Abtasten. Jonathan Ehret (12.) und Giuliano Scalici (14.) vom FCA, mit ersten Annäherungsversuchen. In der 18. Spielminute aber das 1:0 für den VfR. Joel Thoma und Florian Haselbacher bereiteten vor und Nico Ziegler, von den Gästen traf in's eigene Netz. Das Team aus Auggen, aber recht schnell mit dem 1:1-Ausgleich. Minute 33 - eine präzise Flanke von links von Julien Tschira und Tim Tiedemann nickte ein. Gästeakteur Louis Spindler in der 44. Minute aus 9 Metern, mit einer Großchance aber Hausen's Goalie Marvin Mettenberger, rettete reaktionsschnell.