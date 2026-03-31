VfR Hausen chancenlos im Hegau

– Foto: Pierre Schmidt

Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger – Arjonit Rexhepi, Einecker, Tekbas (59. Altin Rexhepi), Aslan (35. Schnurr), Gomez, Faller (C), Bektashi, Ngonge Mboyo, Bellemare, Häringer

Zuschauer: 220

Schiedsrichter:

Arne Baumer (Offenburg)

Assistenten: (1.) Kjell Huber und (2.) Fabian Mauz

Nichts lief zusammen …

… für den VfR Hausen beim Tabellenvierten. Dieser machte ein ganz starkes Spiel und feierte den zweithöchsten Saisonsieg, während die Möhlinkicker erstmals fünf Gegentore in dieser Spielzeit schlucken mussten. Was Coach Erich Sautner so bilanzierte:

„Wir waren einfach nicht auf dem Platz, ließen uns den Schneid abkaufen und vermissen, was uns in den letzten vier Partien ausgezeichnet hat (!!!).“

Zwei identische Fehler vor dem 1:0 (24.) von Luca Uhl und dem 2:0 (30.) von Enver Djelili brachten die Rielasinger früh auf die Siegerstraße. Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff gab es einen Strafstoß für den 1. FC. Nico Kunze nutzte diesen zur Vorentscheidung zum 3:0 (46.). Leon Sattler legte zum 4:0 (59.) nach und somit war schon nach einer Stunde Spielzeit „der Käse gegessen“.

Nach einem Foul an Fernando Gomez gab es in der 77. Minute auch einen Foulelfmeter für das Team 1 des VfR. Shqipon Bektashi verwandelte diesen sicher zum Ehrentreffer zum 4:1.

In der Schlussminute (91.) legte Brian Ernst noch einen Treffer zum 5:1-Endstand nach.

Schlusswort vom Coach:

„Mund abputzen, diese Woche im Training Vollgas geben, die Jungs wieder in die Erfolgsspur bringen und dann die 3 Punkte gegen den SC Pfullendorf zu Hause behalten (!!!).“

That's it — ALLEZ VfR

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)