Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Shqipon Bektasi (am Ball)
VfR Hausen bleibt beim FC Teningen klar hinter den Erwartungen
"Eine ruhige und sorgenfreie Saison" peilt der VfR Hausen laut seines sportlichen Leiters Sebastian Wiesler in der Verbandsliga an. Der Abstand zur Spitze ist derzeit groß.
Der Blick auf den Kader der Möhlin-Kicker um die regionalligaerfahrenen Maximilian Faller, Ergi Alihoxha, Shqipon Bektasi, Yannick Häringer und Erich Sautner eröffnete Phanasien für mehr. So weit, wie beim 0:4 gegen den FC Teningen am Samstag waren die Schwarz-Gelben in dieser Saison noch nie von einem Punktgewinn entfernt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.