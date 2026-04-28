VfR Hausen angelt sich U19-Talent Drini Olluri vom Freiburger FC

Mit dem noch A-Jugendlichen Drini Olluri konnte der VfR einen talentierten Nachwuchsmann an die Möhlin lotsen. Mehrere namhafte Vereine waren ebenfalls an dem 18-jährigen Kosovaren interessiert.

Der in Heitersheim wohnende Drini Olluri begann auch beim FCH, mit 4 Jahren dem Ball hinterherzurennen. Mit 11 Jahren wechselte er zu den SF Eintracht Freiburg. Dann ging es zum SC Freiburg mit den Stationen U15, U16 und U17. Dort feierte er auch den südbadischen Pokalsieg gegen den FC 08 Villingen.

Seine bisher größten Highlights waren zwei Freundschafts-Länderspiele mit der U19-Nationalmannschaft des Kosovo gegen Albanien. Ein längerfristiges Engagement beim SV Sandhausen scheiterte dann aus privaten Gründen.