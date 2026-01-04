VfR Hausen 2 verstärkt die Offensive

Die Verbandsligareserve von der Möhlin rüstet in der Winterpause im Offensivbereich nach. Ist die Defensive das Prunkstück – mit 20 Gegentoren hat man die beste Abwehr der Liga –, haperte es vorne doch des Öfteren. Nur 21 Treffer wurden erzielt, die wenigsten in der Kreisliga A2.

Von der SpVgg Ehrenkirchen kommt der talentierte Stürmer Romeo Tidjani. Der 20-jährige Rechtsfuß kommt am liebsten über die Außenbahn, spielt aber auch gerne in der Spitze. In Ehrenkirchen kam Romeo in der Vorrunde auf sieben Einsätze, erzielte dabei ein Tor und gab einen Assist. Zuvor spielte der bekennende Ronaldo-Fan zwei Jahre beim SvO Rieselfeld in der ersten Mannschaft. 41 Spiele sowie jeweils acht Tore und acht Assists stehen dort zu Buche. Auch die Juniorenzeit absolvierte Romeo hauptsächlich bei seinem Heimatverein SvO Rieselfeld sowie zwei Saisons beim FC Emmendingen und ein Jahr bei der SG Freiburg-Nord.