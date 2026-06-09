VfR Hausen 2 mit weiterem Neuzugang

Vom SvO Rieselfeld wechselt der 24-jährige Kilian Bleich zum VfR.

Seine fußballerische Laufbahn begann beim ESV, bevor er ab der C-Jugend für Rieselfeld auflief. Auf dem Platz überzeugt er durch seine Ruhe am Ball, eine starke Spielübersicht und ein sauberes Passspiel. Er ist flexibel einsetzbar und fühlt sich sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechser- oder Achterposition wohl.