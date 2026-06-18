VfR Hausen 2 mit Kantersieg zum Klassenerhalt!

– Foto: Volker Engel

Jonas Leifert (FC Freiburg-St. Georgen)

Der VfR Hausen II spielte wie folgt:

Kiefl 26 (81. Kyei 24) – Manjang 3, Ozan 8 (56. Wiesler 5), Sautner 11 (69. Hasenauer 14), Schnurr 12 (69. Bozkurt 7), Badalli 13, Baur 17 (67. Tidjani 30), Soumahoro 19, Adali 20, Suwareh 21, Gladrow 44 (C).

Nach zwei vergeigten Heimspielen zog Team 2 ...

... den Dreier hoch überlegen gegen den FCN (!!!)

Um es vorwegzunehmen: Der Tabellensiebte war ein angenehmer Gegner in diesem so wichtigen Match für die Möhlinkicker.

Gleich mehrere Leistungsträger fehlten im Team von Yannik Domagala. Mit Daniel Briegel (17 Tore), Sulayman Ndoye (10), Emir-Han Yücesoy (6) und Julian Imhof (6) waren die vier besten Torschützen nicht am Start.

Somit wurde die Gästemannschaft von Anfang an zum Spielball der Verbandsligareserve.

Nach vier Spielminuten gab es kurz vor dem Strafraum ein Foul an Muhammed Manjang. Mit Unterstützung von FCN-Keeper Filip Kozic verwandelte Erich Sautner zum 1:0.

Nach 12 Minuten wurde ein Abschluss von Kapitän Nick Gladrow aus sieben Metern gerade noch so geblockt.

Die Partie lief komplett auf das Neuenburger Gehäuse, da war Dauerabwehrarbeit angesagt.

Erst in der 33. Minute hatte VfR-Goalie Elias Kiefl einen kleinen Arbeitsnachweis: Er musste eine Linksflanke fangen.

In Minute 35 fiel endlich das 2:0 – nach einem energischen Flügellauf legte Ablie Suwareh für Erich Sautner auf, der aus 16 Metern links unten traf.

„Coach Erich“ war im ersten Abschnitt sehr gut aufgelegt und machte dann mit dem 3:0 (44.) den astreinen Hattrick perfekt.

Der „Gastspieler“ aus Untermünstertal, Florian Baur, bediente ihn, und Erich Sautner traf nun aus 18 Metern.

Fünf Minuten nach der Pause (50.) war die Partie mit dem 4:0 praktisch entschieden. Auf Vorlage von Ygit Hasan Adali vollendete Ablie Suwareh, wobei sich Gästetorwart Filip Kozic nicht übermäßig wehrte.

Genauso verhielt es sich in der Defensive beim 5:0 (57.): Ablie Suwareh und Florian Baur spielten „endlos“ Doppelpass, bis „Flo“ einnetzte.

Das halbe Dutzend zum 6:0 (87.) machte dann „Joker“ Romeo Tidjani nach einem Zuspiel von Ablie Suwareh voll.

Damit geht das Prädikat „Man of the Match“ zur Hälfte an Erich Sautner (3 Tore) und an den sehr spielfreudigen Ablie Suwareh (3 Assists, 1 Tor).

In der 89. Spielminute fiel der verdiente Ehrentreffer zum 6:1-Endstand für den FCN. Patrick Schäfer war dabei einen Tick schneller als Aaron Kyei im VfR-Tor.

⚽ Glückwunsch an Team 2 zum Klassenerhalt (!!!) ⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)