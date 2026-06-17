VfR Hausen 2 freut sich über einen weiteren Rückkehrer von Andreas Faller · Heute, 07:09 Uhr · 0 Leser

Robin Abel (Saison 23/24) – Foto: Daniel Thoma

Das Bad Krozinger „Urgestein“ Robin Abel wechselt zur neuen Saison 2026/2027 wieder an die Möhlin. Der in Kirchhofen wohnhafte Innenverteidiger ist in Team 2 mit seiner Erfahrung als Führungsspieler und Stabilisator eingeplant.

Seine fußballerische Laufbahn begann beim VfB Kirchhofen, ehe er bereits in der Jugend zum FC Bad Krozingen wechselte. Dort entwickelte er sich zu einer festen Größe und absolvierte insgesamt 195 Pflichtspiele. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Aufstieg in die Bezirksliga 2016 sowie die Meisterschaft und der Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2019. Auch seine erste Zeit beim VfR Hausen verlief erfolgreich: In der Saison 2022/2023 feierte er mit dem Team die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 2 und sammelte anschließend Erfahrungen in der Verbandsliga Südbaden. Insgesamt absolvierte er für den VfR 40 Pflichtspiele.