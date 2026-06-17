VfR Hausen 2 freut sich über einen weiteren Rückkehrer

Das Bad Krozinger „Urgestein“ Robin Abel wechselt zur neuen Saison 2026/2027 wieder an die Möhlin.
Der in Kirchhofen wohnhafte Innenverteidiger ist in Team 2 mit seiner Erfahrung als Führungsspieler und Stabilisator eingeplant.
Seine fußballerische Laufbahn begann beim VfB Kirchhofen, ehe er bereits in der Jugend zum FC Bad Krozingen wechselte. Dort entwickelte er sich zu einer festen Größe und absolvierte insgesamt 195 Pflichtspiele. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Aufstieg in die Bezirksliga 2016 sowie die Meisterschaft und der Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2019.
Auch seine erste Zeit beim VfR Hausen verlief erfolgreich: In der Saison 2022/2023 feierte er mit dem Team die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 2 und sammelte anschließend Erfahrungen in der Verbandsliga Südbaden. Insgesamt absolvierte er für den VfR 40 Pflichtspiele.
Nun also im besten Fußballalter von 28 Jahren nochmals von den „Roten“ zu den „Gelb-Schwarzen“.
Robin Abel: „Ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Mit den vielen Kumpels will ich an meiner Fitness arbeiten und eine erfolgreiche Runde 2026/2027 spielen.“
Der VfR Hausen heißt Robin Abel herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison.
MG (VFR Hausen)