VfR Hausen - 1.FC Rielasingen-Arlen 3:0 (2:0) ::: Souveräner Sieg :::

Eine sehr gute Vorstellung, der gesamten Baur-Truppe, denn man war absolut nie in Gefahr. Keine Topchanche (!!) stand für die Gäste, in der ganzen Spielzeit zu Buche. Der 1.FC Rielasingen-Arlen, zwar lange spielfreudig, aber im letzten Spieldrittel ratlos und arg uninspiriert. Dazu kam, daß die Defensive der "Möhlinkicker" fast fehlerfrei arbeitete. Schon in Minute 12, verhinderte der FC-Keeper Tim Reitze das 1:0, mit einem Superreflex gegen Fernando Gomez, bei seinem Kopfball. Drei Minuten später (15.), klingelte es zum ersten Mal im Gästegehäuse. Maximilian Faller über den rechten Flügel, auf dem Tablett ein Pass auf Kapitän Erdem Bayram. 12 Meter vor dem Tor netzte er souverän, zur wichtigen 1:0-Führung ein. Einzig der beste Gästespieler Moritz Kloß wehrte sich immer wieder, vom Topangriff der Gäste Nico Kunze, Kian Fetic und Leon Sattler (33 Tore zusammen), nix zu sehen. Mit dem Pausenpfiff das beruhigende 2:0. Ein klasse Steckpass aus der Zentrale von Ablie Suwareh, Joel Thoma zog auf und davon. Mit einem präzisen Flachschuss aus 9 Metern, vollendete unser "Küken" Joel Thoma.

Die Gelb-Schwarzen bestimmten weiter den Werdegang, der 1.FC Rielasingen-Arlen, ließ konstant nach. In der 75. Minute die endgültige Entscheidung zum 3:0. Ein super Spielzug, über 4 Stationen. Ein langer Pass von Leandro Einecker, auf den rechten Flügel zu Joel Thoma. Seine Flanke an den Fünfmeterraum, verlängerte Maximilian Faller per Kopf und Ablie Suwareh drückte die Kugel in die Gästemaschen. Minute 78, ein Konter den Leandro Einecker, leider nur knapp über das rechte Dreieck jagte. Einige Wechsel hüben wie drüben, prägten die ruhige und faire Partie (nur eine Gelbe Karte), in der Endphase.

Dann war fertig, ein eminent wichtiger Sieg Sieg für die Baur-Elf, denn von Platz 6 = 1.FC Rielasingen-Arlen bis zum VfR Hausen = Platz 13, hat sich alles sehr eng zusammen gezogen. Spannender gehen die letzten 5 Spieltage, fast überhaupt nicht mehr.

Ein ganz großes Gesamtlob an alle Jungs des VfR Hausen und den Coach "Flo", wobei sich heute Maximilian Faller, das größte Fleißkärtchen verdiente.

Jungs bitte noch viermal so, dann reicht das am Ende. Auf der anschließenden Pressekonferenz der Trainer, wurde Flo Baur auch zu seinem morgigen 35. Geburtstag gratuliert. Leider war Gästecoach Oliver Sorg nicht anwesend, er verkroch sich im Mannschaftsbus - schade.

*Mike Gaulrapp*