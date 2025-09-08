Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfR Wiesbaden will den Durchmarsch in die A-Liga schaffen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
VfR hat klares Ziel vor Augen: Aufstieg zum Jubiläum
B-Ligist strebt den Durchmarsch an und sicherte sich gegen Bosna die nächsten drei Punkte +++ Munzur setzt Ausrufezeichen gegen Westend
„Für uns gilt weiter: Wir wollen im nächsten Jahr, wenn unser Verein 100 wird, wieder in der A-Liga spielen“, betont Lienhard Schreiber. Gegen Bosna sicherte man sich dafür beim 2:0 die nächsten drei Punkte.
Munzur setzte beim 5:0 gegen Westend ein Ausrufezeichen. „Es war ein perfektes Spiel“, ist Aufstiegscoach Tolga Yildiz mit seinen Jungs endgültig in der B-Liga angekommen.