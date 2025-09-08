VfR hat klares Ziel vor Augen: Aufstieg zum Jubiläum

Wiesbaden. Bei B-Ligist VfR Wiesbaden sieht man sich derweil nach dem erfolgreichen Saisonstart in seinen Zielen bestätigt.

„Für uns gilt weiter: Wir wollen im nächsten Jahr, wenn unser Verein 100 wird, wieder in der A-Liga spielen“, betont Lienhard Schreiber. Gegen Bosna sicherte man sich dafür beim 2:0 die nächsten drei Punkte.

Munzur setzte beim 5:0 gegen Westend ein Ausrufezeichen. „Es war ein perfektes Spiel“, ist Aufstiegscoach Tolga Yildiz mit seinen Jungs endgültig in der B-Liga angekommen.