Ligabericht
Der VfR Wiesbaden will den Durchmarsch in die A-Liga schaffen.
Der VfR Wiesbaden will den Durchmarsch in die A-Liga schaffen. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

VfR hat klares Ziel vor Augen: Aufstieg zum Jubiläum

B-Ligist strebt den Durchmarsch an und sicherte sich gegen Bosna die nächsten drei Punkte +++ Munzur setzt Ausrufezeichen gegen Westend

Wiesbaden. Bei B-Ligist VfR Wiesbaden sieht man sich derweil nach dem erfolgreichen Saisonstart in seinen Zielen bestätigt.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
2
0
Abpfiff
„Für uns gilt weiter: Wir wollen im nächsten Jahr, wenn unser Verein 100 wird, wieder in der A-Liga spielen“, betont Lienhard Schreiber. Gegen Bosna sicherte man sich dafür beim 2:0 die nächsten drei Punkte.

Munzur setzte beim 5:0 gegen Westend ein Ausrufezeichen. „Es war ein perfektes Spiel“, ist Aufstiegscoach Tolga Yildiz mit seinen Jungs endgültig in der B-Liga angekommen.

Gestern, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
5
0
Abpfiff

Die spielfreien Kohlhecker freuen sich auf das Flutlicht-Heimspiel gegen Blau-Gelb (Do., 20 Uhr) in dessen Rahmen auch die Spenden „für Noel“ aus dem AH-Hessenpokalspiel übergeben werden.

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
20:00

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
3
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
1
5
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
2
5
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
2
3
Abpfiff

