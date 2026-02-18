VfR Hangelar: Mit fünf Neuzugängen "den Klassenerhalt fixieren"

Trainer Sascha Strack (vorne) will mit dem VfR Hangelar schnell den Klassenerhalt fix machen. – Foto: LaBima

Der VfR Hangelar ist den Abstiegskampf in der Bezirksliga gewohnt. In der vergangenen Saison hielt der Verein aus dem Kreis Sieg mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone die Klasse - als Zwölfter, also genau auf dem Rang, auf dem sich der VfR zur Winterpause nun wieder befindet. Mit zwölf Zählern - und einem Spiel weniger als die Konkurrenz - hat Hangelar vor der Rückserie vier Punkte Vorsprung vor dem Wahlscheider SV auf dem mittlerweile einzigen verbliebenen Abstiegsplatz .

Dass sich der Bezirksliga-Aufsteiger von 2019 in dieser Spielzeit schwer tut, hat auch mit der "Vielzahl an schweren Verletzungen" zutun, wie Trainer Sascha Strack erklärt: "Wir mussten leider immer eine neue Formation auf den Platz schicken, wodurch gerade offensive Strukturen, beziehungsweise Automatismen sich nicht einspielen." So gelang es dem Tabellenzwölften nicht, in einen Flow zu kommen. Auch, weil die Chancenverwertung über weite Strecken nicht stimmte.

Immerhin: In den Duellen mit der direkten Abstiegskonkurrenz setzte sich Hangelar durch. Gegen den TuS Buisdorf gab es ein spät erkämpftes 2:1, gegen Wahlscheider SV ein klares 4:0 und gegen die Reserve der SV Deutz 05 wiederum einen 3:2-Kampfsieg. Angesichts der zwei Rückzüge in Staffel 2 der Bezirksliga und nur einem Abstiegsplatz, werden diese direkten Duelle auch in der Rückrunde entscheidend sein. Das Ziel sei nun, "möglichst schnell den Klassenerhalt zu fixieren", so Strack.