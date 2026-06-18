VfR Haag steigt freiwillig zwei Ligen ab – von der A- in die C-Klasse

Christopher Liemke vom VfR Haag – Foto: Michalek

Der Verein zieht seine Mannschaft aus der A-Klasse zurück und meldet sie in der C-Klasse an. Fünf Routiniers hatten erklärt, nur noch in der AH zu spielen.

Mit großen Ambitionen starteten die Fußballer des VfR Haag 2025 in die A-Klasse 6. Es gab sogar Stimmen, von denen zu hören war, dass man um den Aufstieg in die Kreisklasse kämpfen will. Am Ende stand der ernüchternde zehnte Platz. Jetzt entschied sich das Team um den neuen Abteilungsleiter Alexander Franke zu einem drastischen Schritt.

Aufgrund der schwierigen Kadersituation wird der VfR 2026/27 nicht mehr in der A-Klasse starten. Vielmehr will man laut Franke einen Neuanfang in der C-Klasse wagen. Der Spartenchef betont: „Ich sehe das nicht als Strafe für unsere Mannschaft. Es soll sich dort eine Aufbruchstimmung entwickeln, und wir wollen mittelfristig natürlich wieder nach oben.“

Die Maßnahme hat letztlich mehrere Gründe: Nach der starken Vorbereitung vor der Saison 2025/2026 folgten in den Pflichtspielen teils herbe Pleiten. Die Stimmung innerhalb der Truppe sank, einige Spieler zogen sich zurück. „Sie waren mit der Situation unzufrieden, konnten nicht damit umgehen“, erklärt Alexander Franke. Der mittlerweile zurückgetretene Trainer Florian Leiner habe die Abwärtsspirale nicht aufhalten können. Dabei lobte ihn der Abteilungsleiter als „fachlich sehr guten Mann“, der allerdings mit ganz anderen Erwartungen angefangen habe. Das von Leiner erhoffte Potenzial entfaltete sich zu selten, sodass auch beim Übungsleiter immer mehr Frust aufgekommen sei. Teilweise waren nur noch zehn Akteure in den Trainingseinheiten – viel zu wenig, um die erforderlichen Taktiken einzustudieren.

Immerhin gelang den Haagern zwar souverän der Klassenerhalt, aber nach der Runde meldeten sich einige Routiniers wie Sebastian Elephand bei der Abteilungsleitung. Sie bemängelten, dass die jüngeren Spieler nicht richtig mitziehen, und entschieden sich daher dafür, künftig nur noch in der AH anzutreten. Es habe sich gleich um fünf langjährige Leistungsträger gehandelt, betont Franke. Von deren Abschied geschockt, verließen auch noch andere Akteure den Verein, sodass am Ende keine schlagkräftige Truppe mehr für die A-Klasse zur Verfügung stand.