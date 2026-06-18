VfR Haag steigt freiwillig zwei Ligen ab – von der A- in die C-Klasse

Mit großen Ambitionen starteten die Fußballer des VfR Haag 2025 in die A-Klasse 6. Es gab sogar Stimmen, von denen zu hören war, dass man um den Aufstieg in die Kreisklasse kämpfen will. Am Ende stand der ernüchternde zehnte Platz. Jetzt entschied sich das Team um den neuen Abteilungsleiter Alexander Franke zu einem drastischen Schritt.
Aufgrund der schwierigen Kadersituation wird der VfR 2026/27 nicht mehr in der A-Klasse starten. Vielmehr will man laut Franke einen Neuanfang in der C-Klasse wagen. Der Spartenchef betont: „Ich sehe das nicht als Strafe für unsere Mannschaft. Es soll sich dort eine Aufbruchstimmung entwickeln, und wir wollen mittelfristig natürlich wieder nach oben.“
Die Maßnahme hat letztlich mehrere Gründe: Nach der starken Vorbereitung vor der Saison 2025/2026 folgten in den Pflichtspielen teils herbe Pleiten. Die Stimmung innerhalb der Truppe sank, einige Spieler zogen sich zurück. „Sie waren mit der Situation unzufrieden, konnten nicht damit umgehen“, erklärt Alexander Franke. Der mittlerweile zurückgetretene Trainer Florian Leiner habe die Abwärtsspirale nicht aufhalten können. Dabei lobte ihn der Abteilungsleiter als „fachlich sehr guten Mann“, der allerdings mit ganz anderen Erwartungen angefangen habe. Das von Leiner erhoffte Potenzial entfaltete sich zu selten, sodass auch beim Übungsleiter immer mehr Frust aufgekommen sei. Teilweise waren nur noch zehn Akteure in den Trainingseinheiten – viel zu wenig, um die erforderlichen Taktiken einzustudieren.
Immerhin gelang den Haagern zwar souverän der Klassenerhalt, aber nach der Runde meldeten sich einige Routiniers wie Sebastian Elephand bei der Abteilungsleitung. Sie bemängelten, dass die jüngeren Spieler nicht richtig mitziehen, und entschieden sich daher dafür, künftig nur noch in der AH anzutreten. Es habe sich gleich um fünf langjährige Leistungsträger gehandelt, betont Franke. Von deren Abschied geschockt, verließen auch noch andere Akteure den Verein, sodass am Ende keine schlagkräftige Truppe mehr für die A-Klasse zur Verfügung stand.
In der untersten Liga wolle man aber eine gute Rolle spielen, so der Abteilungsleiter. Seine Hauptaufgabe bestand erst einmal darin, Gespräche mit den Mitgliedern der ehemaligen Zweiten Mannschaft zu führen. Diese wurde vor der vergangenen Saison kurzfristig von der damaligen Abteilungsleitung abgemeldet, was für großen Unmut sorgte. Franke: „Da waren einige richtig sauer. Ich habe jetzt mit ihnen gesprochen und hoffe, dass der eine oder andere sein Comeback gibt.“ Als Trainer stellte sich Dominik Reiter zur Verfügung. Unter seiner Ägide will der VfR Haag mit einer gewissen Ruhe in das neue Abenteuer starten.
16 bis 17 Spieler stehen aktuell im Kader. „Den einen oder anderen mehr hätte ich aber schon noch gerne“, gibt Alexander Franke zu. In der C-Klasse besitze der VfR aber nicht die besten Argumente bei Neuverpflichtungen. Durch eine gute Saison solle sich das aber wieder ändern – auch wenn der sofortige Wiederaufstieg keine Pflicht sei.