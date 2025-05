VfR Groß-Gerau's Ilias Benazza holt Pokal-Hattrick

STOCKSTADT. Eine Freude sollten die Verbandsliga-Spieler des VfR Groß-Gerau sich und dem ganzen Verein machen. Mit einem Sieg zusätzlichen Schwung für die Liga holen. Und überhaupt: „Jetzt sind wir schon so weit gekommen, da wollen wir den Pokal auch gewinnen“, sagte Trainer Gaetano Bauso. Ähnlich hörte sich der Vorsatz aber auch beim Gruppenligisten SV Dersim Rüsselsheim an. Aber ein Finale ist nunmal keine Win-Win-Situation. Letztlich wurde am Donnerstag nur der Wunsch des VfR auch Wirklichkeit: Mit 2:0 (0:0) gewann das klassenhöhere Team das Kreispokalfinale in Stockstadt, der krönende Abschluss des vom Fußballkreis und Gastgeber SKG Stockstadt organisierten „Tag des Fußballs“.

Der VfR tat mit Pressing und Ballkontrolle erstmal viel dafür, den SV Dersim nicht ins Spiel kommen zu lassen. Nach einer Viertelstunde lief Ilias Benazza allein auf Dersim-Torhüter Benjamin Uzun zu – und scheiterte. Die Groß-Gerauer waren die aktivere Mannschaft in dieser Phase, während die Rüsselsheimer auf das reagierten, was da auf sie zukam.

„Wir müssen läuferisch immer an unsere Leistungsgrenze gehen, um ein gutes Spiel zu machen. Und das ist uns heute auch gelungen“, sagte nach der Partie ein von den Seinen frisch mit Bier geduschter Gaetano Bauso. Dersim-Trainer Dogan Erdogan befand: „Ich kann meiner Mannschaft, was den Einsatz betrifft, überhaupt keinen Vorwurf machen.“

Aber bei dieser Rollenverteilung blieb es nicht. Mitte der ersten Halbzeit brachte sich der VfR mit einer Tändelei im eigenen Strafraum selbst in die Bredouille. Im letzten Moment droschen die Grün-Weißen den Ball weg, ehe der einschussbereite Qualid Garte abschließen konnte. Aber diese Szene wirkte wie ein Aufputschmittel auf den SV Dersim, der fortan viel mutiger spielte. In der 33. Minute spitzelte Rachid El Ghazouani den Ball grätschend aus fünf Metern aufs VfR-Tor, doch Keeper Benjamin Alic fischte die Kugel aus dem Eck. Ein Kopfball von Garte aus sieben Metern strich knapp am Ziel vorbei (41.).

Die zweite Halbzeit ging mit Groß-Gerauer Vollgasfußball los. „Wir sind eine Mannschaft, die einfach Geschwindigkeit für ihr Spiel braucht“, erklärte Bauso dazu. Lange dauerte es nicht, bis der SV Dersim nicht mehr folgen konnte. Nach einer Ecke von Pedro Araujo da Silva köpfte Nick Volk den Verbandsligisten in Führung (48.).

Einen Freistoß von Kevin Schuller vom linken Strafraumeck konnte Uzun noch abwehren (55.). Aber zwei Minuten danach war der Torhüter wieder machtlos. Diesmal hatte Benazza den Ball mit Vehemenz von Hüseyin Demirkaya erobert (Trainer Erdogan: „Das war ein Foul“), um die Kugel auf den durchstartenden Schuller zu passen. Ein Querpass vorbei an Uzun, und Marco Olivieri Del Castillo brauchte den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben – 2:0.

Mit dieser Führung im Rücken konnte sich der VfR in die Rolle des auf Konter Lauernden zurückziehen. Der SV Dersim übernahm die Spielgestaltung, kam auch mehrmals zum Abschluss. Aber ernsthaft in Gefahr brachte der Gruppenligist den VfR nicht. Bei Rüsselsheimer Ballverlusten ging es im Expresstempo in die Gegenrichtung. Der letzte Pass, der dem VfR nochmals eine Torchance hätte bringen können, blieb jedoch hängen oder war zu ungenau.

Tore: 1:0 Volk (48.), 2:0 Olivieri Del Castillo (57.). Schiedsrichter: Wiegand (Hammelbach). Zuschauer: 300.

Stimmen zum Spiel: „Das war ein typisches Pokalspiel“

Trainer Gaetano Bauso (VfR): „Das war ein typisches Pokalspiel. Und es war auch genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch der Gegner, der ein gutes Spiel gemacht hat, hat so gespielt, wie ich es erwartet habe. Für beide Mannschaften war es heute super schwierig, nicht nur wegen der Hitze auf dem Platz: Wir haben uns warmgemacht und waren bereit, doch dann haben wir erfahren, dass das Spiel eine halbe Stunde später angepfiffen wird.“

Trainer Dogan Erdogan (SV Dersim): „Die Jungs haben sich wirklich gut geschlagen. Schade, dass wir in der zweiten Halbzeit so schnell durch einen Standard das 0:1 kassiert haben. Und nach dem 0:2 war es natürlich schwer, da nochmal heranzukommen. Wir hatten ein paar Chancen. Wenn wir da das 1:2 machen, kann das Spiel nochmal spannend werden.“

Stürmer Ilias Benazza (VfR), der den Titel zum wiederholten Mal gewann: „Auch der dritte Kreispokalsieg in Folge ist auf jeden Fall etwas Besonderes für mich. Es ist jedes Jahr aufs Neue besonders. Wir sind im Pokal jetzt der Stärkste aus dem Kreis. Das macht schon Freude.“