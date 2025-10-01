VfR Groß-Gerau will in Demut weitermachen

Der VfR Groß-Gerau ist am Feiertag in der Verbandsliga im Einsatz. – Foto: Dominik Claus - Archiv

GROSS-GERAU/WALLDORF. Wie Einer den Anderen im Abwehrverhalten unterstützt hat, und wie die Mannschaft auch nach vorn gespielt hat, das gefiel Driton Kameraj richtig gut. Der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten VfR Groß-Gerau sah beim jüngsten Sieg gegen die SG Rot-Weiß Frankfurt (2:0) aber auch Verbesserungspotenzial. Das Team um Trainer Gaetano Bauso hätte einige Angriffe besser ausspielen können, dann wären auch daraus gute Torchancen entstanden. Und beim gegnerischen Spielaufbau im ersten Viertel vorm Tor hätte sich Kameraj gewünscht, dass wache VfR-Angreifer auf leichtsinnige Frankfurter Pässe lauern, die sie hätten abfangen können: „Auch da hätten wir bestimmt die eine oder andere Chance mehr bekommen.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Nach dem nicht unbedingt zu erwartenden Sieg gegen das aufstrebende SG-Team rät Kameraj den VfR-Fußballern, demütig zu bleiben. Auch für solch einen Sieg gebe es nunmal nur drei Punkte: „Also, Mund abwischen und vorbereiten auf das Freitagsspiel.“ In der Tat gastieren die Grün-Weißen schon am Freitag (3.10., 19.30 Uhr) beim ambitionierten SV Pars Neu-Isenburg. Nachdem die Groß-Gerauer ihre „Ergebniskrise“ (Kameraj) mit fünf Niederlagen aus sechs Spielen erst einmal überwunden haben, wollen sie an ihre jüngste Leistung anknüpfen. „Bitte mehr davon“, sagte Kameraj vor dem Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Neu-Isenburger Stadtteil Zeppelinheim. So., 05.10.2025, 15:00 Uhr Rot-Weiß Frankfurt RW Frankfurt SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf II 15:00 PUSH