VfR Groß-Gerau will in Demut weitermachen

GROSS-GERAU/WALLDORF. Wie Einer den Anderen im Abwehrverhalten unterstützt hat, und wie die Mannschaft auch nach vorn gespielt hat, das gefiel Driton Kameraj richtig gut. Der Sportliche Leiter des Fußball-Verbandsligisten VfR Groß-Gerau sah beim jüngsten Sieg gegen die SG Rot-Weiß Frankfurt (2:0) aber auch Verbesserungspotenzial. Das Team um Trainer Gaetano Bauso hätte einige Angriffe besser ausspielen können, dann wären auch daraus gute Torchancen entstanden. Und beim gegnerischen Spielaufbau im ersten Viertel vorm Tor hätte sich Kameraj gewünscht, dass wache VfR-Angreifer auf leichtsinnige Frankfurter Pässe lauern, die sie hätten abfangen können: „Auch da hätten wir bestimmt die eine oder andere Chance mehr bekommen.“
Nach dem nicht unbedingt zu erwartenden Sieg gegen das aufstrebende SG-Team rät Kameraj den VfR-Fußballern, demütig zu bleiben. Auch für solch einen Sieg gebe es nunmal nur drei Punkte: „Also, Mund abwischen und vorbereiten auf das Freitagsspiel.“ In der Tat gastieren die Grün-Weißen schon am Freitag (3.10., 19.30 Uhr) beim ambitionierten SV Pars Neu-Isenburg. Nachdem die Groß-Gerauer ihre „Ergebniskrise“ (Kameraj) mit fünf Niederlagen aus sechs Spielen erst einmal überwunden haben, wollen sie an ihre jüngste Leistung anknüpfen. „Bitte mehr davon“, sagte Kameraj vor dem Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Neu-Isenburger Stadtteil Zeppelinheim.
RWW II hofft auf Steigerung gegen RW Frankfurt
Der Groß-Gerauer Ligakonkurrent Rot-Weiß Walldorf II kann sich am Sonntag (5.10., 15 Uhr) zumindest ergebnismäßig ein Vorbild am VfR nehmen, wenn sich die Mannschaft um Trainer Marco Eckert mit der gastgebenden SG Rot-Weiß Frankfurt misst. Die Walldorfer U23 will sich in der Form präsentieren, die sie in vier Spielen ohne Niederlage kräftig punkten ließ, ehe es jüngst eine 0:4-Niederlage gegen die SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt gab. „Ich erwarte eine klare Steigerung“, sagt Eckert. Im Vergleich zum Bornheim-Spiel „müssen wir insgesamt als Kollektiv wieder besser auftreten“. An der Spielweise, beherzt die Offensive zu suchen, werde man indes nichts ändern. Bei den Frankfurtern, die auf dem Kunstrasenplatz II am Rödelheimer Stadion am Brentanobad spielen, kann die Eckert-Elf auf den wieder einsatzberechtigten Enes Atug bauen. Atugs Rot-Sperre ist abgelaufen.