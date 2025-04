VfR Groß-Gerau will es wieder besser machen

Dies war nicht nur bei besagtem 0:4 beim SV Hummetroth so, sondern auch schon in der Partie zuvor (1:4 in Erlensee). Acht Gegentore in zwei Spielen also. Kameraj sieht darin eine schlechte Phase des Ligasechsten, nicht mehr, nicht weniger: „Ich hoffe, dass wir es am Sonntag besser machen. Davon bin ich überzeugt, denn so viel Pech kann man auf Dauer nicht haben.“ Fraglich ist, ob Tom Kohnhäuser im Griesheim-Spiel mitwirken kann. Der Innenverteidiger ist gegen Hummetroth umgeknickt. Welche Verletzung er sich dabei zugezogen hat, ist noch nicht diagnostiziert.

Eine Vorschau aus Sicht von Griesheim lest ihr hier.