VfR Groß-Gerau und Rot-Weiß Walldorf II mischen Kader durch

Kreis GROSS-GERAU . Wenn die Fußball-Verbandsligisten VfR Groß-Gerau und SV Rot-Weiß Walldorf II in die Vorbereitung starten, scharen ihre Trainer stark veränderte Kader um sich. Bei der Walldorfer U23 ist selbst der Trainer ein anderer: Neu beim RWW ist Marco Eckert allerdings nicht. Der bisherige U19-Coach wirkt in dem Verein, seit der damalige Sportstudent von Max Martin und Johan Sahling (seinerzeit U17-Trainerduo) vor 13 Jahren als wissenschaftliche Unterstützung ins Team geholt wurde. Eckert folgt nun auf Serdar Parlak, der die U23 übergangsweise seit der Winter-Vorbereitung trainiert hatte. Parlak ist nun, wie berichtet, Co-Trainer in der Walldorfer Hessenliga-Mannschaft.

Zehn Abgänge bei Rot-Weiß Walldorf II

Der SV Rot-Weiß II hat zehn Abgänge: Deniz Gök, Achraf Amazirh und Torhüter Jannik Treber schließen sich RW Darmstadt an, Manel Goncalves dem SV Alemannia Waldalgesheim, Jerome Jampe dem VfB Ginsheim. Emre Bulut, Kays Iraqi, Samuel Frimpong, Kristijan Knezevic und Said Askar Said Sadah haben den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen.

Neu im U23-Kader sind sechs externe Neuzugänge und sieben Zugänge aus dem eigenen Verein: Verpflichtet haben die RWW-Verantwortlichen Nick Sauer (SV Darmstadt 98 U21), der ebenso wie Nico Neukirch und Joaquin Fazal (beide eigene U19) auch dem Walldorfer Hessenliga-Kader angehört, sowie Alexander Likakis (Wormatia Worms), Shuto Kawano (FC Basara Mainz), Marlon Koffler (Hanauer SC), Yannis Severis (Karbener SV) und Burhan Kara (Viktoria Griesheim). Aus der eigenen U19 sind Yuma Reichert, Tim Glowitzki, Jonas Kunz und Torhüter Sam Rebner aufgerückt, Sabih Jathol aus der eigenen U21.

Groß-Gerau im ersten Test gegen Hochkaräter

Mit der Saisonvorbereitung geht es beim VfR am 21. Juni los, bei der Walldorfer U23 drei Tage später. Erster Groß-Gerauer Testspielgegner ist mit Türk Gücü Friedberg gleich ein Hochkaräter. Der Hessenligist, kürzlich in der Relegationsrunde knapp am Regionalliga-Aufstieg gescheitert, gastiert am 5. Juli (15.30 Uhr) bei den Grün-Weißen. Auch in den Wochen darauf stehen Heimspiele auf dem Programm – mit den Gegnern SV Fürth (13./16 Uhr), SG Walluf (17./19.45 Uhr), TSV Gau-Odernheim (20./14 Uhr), TSV Auerbach (24./19.30 Uhr) und Hessenliga-Absteiger TuS Hornau (29./19.45 Uhr).

Der SV Rot-Weiß II erwartet Alemannia Nied am 27. Juni (19 Uhr). Bei Germania Weilbach spielen die Walldorfer am 6. Juli (15 Uhr) und bei Basara Mainz am 12, Juli (15 Uhr), ehe sie die SKG Barbaros Mainz (17./19 Uhr) und den TSV Gau-Odernheim (27./15 Uhr) erwarten.