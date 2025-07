VfR Groß-Gerau siegt vor und nach Trainingslager

Dass der VfR zu viele Chancen für seine Tore brauchte, fand Kameraj indes verbesserungswürdig. Pedro Araujo da Silva schoss die Groß-Gerauer mit 2:0 in Führung (20./23.). Dersim blieb dem VfR mit dem Anschlusstreffer von Deniz Celik (35.) auf den Fersen. Vasco Barreto Marques machte mit dem 3:1 (89.) alles klar.

Von Freitag bis Sonntag bezogen die Groß-Gerauer ein Trainingslager. Den Abschluss, allerdings im VfR-Stadion, bildete ein Testspiel gegen den SV Fürth. Den Gruppenligisten deklassierte der VfR mit 7:1 (3:0). Nach den strapaziösen Trainingstagen von Bamberg äußerte sich Kameraj überrascht, welch hohes Tempo sein Team ging. Für den VfR trafen Christoph Haddad (13./22./35./74.), Paul Schmieder (65.), Kamil Kwiaton (82.) und Ryo Nishiyama (83.). Das Fürther Tor zum 1:3 erzielte Björn Kabel (50.). An diesem Donnerstag (19.45 Uhr) erwartet der VfR die SG Walluf.

Ligakonkurrent RW Walldorf II unterlag am Samstag beim FC Basara Mainz mit 2:4 (0:3). Trotzdem war Trainer Marco Eckert nicht unzufrieden, Ärgerlich fand Eckert allerdings, dass die Walldorfer U23 in der ersten Halbzeit dreimal nach individuellen Fehlern ausgekontert wurde. Die Patzer nutzten Johann Bennet Schürer (13., 17) und Seungwon Ko (43.). Nach der Pause drückte Walldorf und verkürzte durch Alexander Likakis (74.) und Illiia Sereda (78.), ehe Santiago Munevar in der Nachspielzeit das 4:2 gelang.

Dieser Test der jungen Mannschaft sei der bisher beste gewesen, sagte Eckert: „Wir haben viele Spieler aus der U19 im Kader, die sich erst einmal an die höhere Intensität im Seniorenbereich gewöhnen müssen.“ Das nächste Testspiel der U23 steht für diesen Samstag (Gegner und Uhrzeit offen) in der Platzierungsrunde beim Merck-Pokal von RW Darmstadt an, wo Walldorf einspringt.