VfR Groß-Gerau nach Auswärtssieg im Hessenpokal weiter

Neu-Isenburg. Ein Auftakt nach Maß für den VfR Groß-Gerau: Mit 3:1 (1:0) setzte sich der Verbandsligist in der ersten Runde des Hessenpokals überzeugend bei Klassennachbar SV Pars Neu-Isenburg durch und feierte einen tollen Auswärtssieg. Dabei tankte das Team Selbstbewusstsein für das erste Rundenspiel. Hier geht es am Samstag um 15 Uhr zum 1. Hanauer FC.
"Das war eine sehr geschlossene Leistung von uns", zeigte sich Trainer Gaetano Bauso sichtlich zufrieden. "Pars war wie erwartet sehr ballsicher, aber wir fanden gute Antworten und haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet." Zwar hätte sich der VfR-Coach etwas mehr Ballbesitz gewünscht, "denn das kostet Kraft bei der Hitze". Doch sah er bei 30 Grad über weite Strecken einen starken Auftritt seiner Mannschaft und konnte sich nach dem Erreichen der dritten Runde im vergangenen Jahr nun aufs Neue über einen erfolgreichen Hessenpokalstart freuen.
Durch die Titelverteidigung im Kreispokal erneut qualifiziert, hatten sich die Groß-Gerauer aber auch viel vorgenommen und konnten in voller Besetzung personell aus dem Vollen schöpfen. In der Anfangsaufstellung brachte Bauso zwei der zwölf Zugänge: Außenverteidiger Fabian Borger, der Hessenliga-Erfahrung von RW Walldorf und SV Hummetroth mitbringt, sowie Ryuji Yasuda, ein neuer Stürmer aus Japan. Beide waren gleich am Führungstreffer beteiligt, leisteten hier kurz vor der Pause gute Vorarbeit, sodass Ahmet Caglar schön zu Kevin Schuller querlegen konnte, der flach zum 1:0 einschob. Kamen die Kreisstädter schon zuvor zu einigen Chancen, standen aber auch die Gastgeber aus Neu-Isenburg mehrmals vor dem Torerfolg. Doch VfR-Keeper Marcel Czirbus hielt bis zum Seitenwechsel die null.
Nach Wiederanpfiff leistete sich seine Mannschaft allerdings direkt einen folgenschweren Zweikampf im Zentrum, den Pars eiskalt zum 1:1 nutzte (46.). Danach bekamen die Neu-Isenburger, die sich zur neuen Saison aussichtsreich mit mehreren Spielern aus der Regional- und Hessenliga verstärken konnten, mehr Oberwasser. "Zehn bis 15 Minuten haben sie gedrückt und setzten einen Kopfball an den Pfosten", sah Bauso sein Team nun unter Druck. "Aber dann haben wir wieder besser gestanden und kamen zu guten Möglichkeiten."
Mitte der zweiten Halbzeit setzte sich der VfR über Außen erfolgreich durch. Als der Ball im Strafraum landete, unterlief dem Gegner ein Handspiel. Den fälligen Elfmeter verwandete Ilias Benazza sicher zur 2:1-Führung (66.). Nur wenig später gelang wieder ein starker Spielzug über den Flügel, den Caglar aus dem Getümmel heraus mit einem Abpraller zum umjubelten 3:1 abschloss (74.) - den Einzug in die nächste Pokalrunde ließ sich Groß-Gerau dann nicht mehr nehmen.
"Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in den ersten Spieltag gegen Hanau", sieht Gaetano Bauso gestärkt dem kommenden Samstag entgegen und kann positiv hervorheben: "Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader. Die Jungs geben alle Gas und haben in den letzten Wochen sehr gut gearbeitet."