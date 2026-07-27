VfR Groß-Gerau nach Auswärtssieg im Hessenpokal weiter

Nach Wiederanpfiff leistete sich seine Mannschaft allerdings direkt einen folgenschweren Zweikampf im Zentrum, den Pars eiskalt zum 1:1 nutzte (46.). Danach bekamen die Neu-Isenburger, die sich zur neuen Saison aussichtsreich mit mehreren Spielern aus der Regional- und Hessenliga verstärken konnten, mehr Oberwasser. "Zehn bis 15 Minuten haben sie gedrückt und setzten einen Kopfball an den Pfosten", sah Bauso sein Team nun unter Druck. "Aber dann haben wir wieder besser gestanden und kamen zu guten Möglichkeiten."

Mitte der zweiten Halbzeit setzte sich der VfR über Außen erfolgreich durch. Als der Ball im Strafraum landete, unterlief dem Gegner ein Handspiel. Den fälligen Elfmeter verwandete Ilias Benazza sicher zur 2:1-Führung (66.). Nur wenig später gelang wieder ein starker Spielzug über den Flügel, den Caglar aus dem Getümmel heraus mit einem Abpraller zum umjubelten 3:1 abschloss (74.) - den Einzug in die nächste Pokalrunde ließ sich Groß-Gerau dann nicht mehr nehmen.